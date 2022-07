O alerta é da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS).

Risco de incêndios florestais aumenta no Luxemburgo

O alerta é da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS). O risco de incêndios florestais está a aumentar no Luxemburgo.

Numa curta nota divulgada, o organismo sublinha que "há várias semanas que, em certas regiões da Europa, os bombeiros são confrontados com fogos florestais de grande dimensão". "Devido às elevadas temperaturas previstas para as próximas semanas, e sem perspetiva de chuva, o risco de tais intervenções aumenta igualmente no Luxemburgo", acrescenta.

A Corporação de Incêndio e Socorro garante "estar a seguir de perto a situação e a preparar-se para a eventualidade de um aumento do número e da dimensão dos fogos florestais" no país.

A CGDIS lembra, contudo, que a arma mais eficaz contra o problema é a prevenção. Daí os bombeiros apelarem desde já à vigilância e responsabilidade da população.

Segundo as previsões do Instituto Luxemburguês de Meteorologia, as temperaturas devem subir aos 30 graus no domingo, podendo mesmo chegar aos 38 na terça-feira.



