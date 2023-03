Os CFL remeteram mais esclarecimentos para a conferência de imprensa de quinta-feira.

Transportes

Risco de derrocada na origem de interrupção da linha do Norte

Redação Os CFL remeteram mais esclarecimentos para a conferência de imprensa de quinta-feira.

A circulação ferroviária entre Ettelbruck e Kautenbach e entre Kautenbach e Wiltz foi interrompida esta manhã devido ao risco representado pela instabilidade de uma escarpa em Burden, município de Erpeldange-sur-Sûre, anunciaram esta tarde os Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL).



A fragilidade da estrutura estará relacionada com as condições meteorológicas adversas dos últimos dias e obrigou a empresa a encerrar o tráfego nos troços referidos da linha 10. "A segurança dos passageiros e do pessoal é a principal prioridade dos CFL", referiu a ferroviária numa declaração.

Segundo os CFL, foi chamada uma empresa especializada para avaliar a situação e estabelecer um calendário para os trabalhos de estabilização da escarpa, que será "divulgado o mais rapidamente possível".

Não há comboios a circular entre Kautenbach e Wiltz Já circulam autocarros de substituição.

Perturbações devem durar até ao final do mês

Entretanto, os utilizadores da linha do Norte têm à sua disposição autocarros de substituição entre Ettelbruck e Kautenbach e entre Kautenbach e Wiltz. Adicionalmente, a comuna de Ettelbruck irá assegurar 350 lugares de estacionamento gratuitos para clientes dos CFL no parque de estacionamento de Daïch a partir de quinta-feira.

As informações sobre os horários e alternativas do trajeto podem ser consultados no site da empresa, que aponta que as perturbações da linha 10 estarão em vigor até 31 de março.

A empresa remeteu mais explicações sobre os trabalhos relacionados com o incidente para uma conferência de imprensa agendada para quinta-feira.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.