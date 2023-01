Ricardo Marques quer um vento da modernidade a soprar na velha Echternach

No Leste do país, a surpresa das últimas comunais foi a eleição de um jovem vereador lusodescendente pelo CSV. Ricardo Marques passou meia dúzia de anos a aprender com a tempestade e a bonança. Agora tem um plano para Echternach.

No Leste do país, a surpresa das últimas comunais foi a eleição de um jovem vereador lusodescendente pelo CSV. Ricardo Marques passou meia dúzia de anos a aprender com a tempestade e a bonança – e agora tem ideias próprias para trazer uma lufada de ar fresco à mais antiga cidade do Luxemburgo. Eis o seu plano.

POR RICARDO J. RODRIGUES (texto) E GERRY HUBERTY (fotos)

Para chegar às margens do rio Sûre, há um caminho pedonal que os habitantes de Echternach evitavam, até alguns meses, usar. “O problema é que passava por um túnel escuro e bastante sombrio, que metia medo”, diz Ricardo Marques, 29 anos, vereador democrata-cristão na cidade mais antiga do país. Segundo ele, havia gente que preferia caminhar 15 minutos para contornar aquele buraco a atravessá-lo, com receio de uma má surpresa. Há uns meses, teve uma ideia para resolver o problema.

Foi, na verdade, uma solução bastante simples. “Simplesmente pedi a um graffiter de Esch-sur-Alzette que viesse pintar o túnel e dar-lhe uma nova vida”, conta num português perfeito o político lusodescendente. Hoje, o buraco é uma explosão de tons azuis e alaranjados, com uma imagem de um pato a mergulhar na água e outra em que a ave emerge dela – tal como acontece no Sûre, uns metros adiante. Quando o atravessa, cruza-se com uma mãe que traz um bebé no carrinho e lhe atira um sonoro “Moien” sem ponta de receio. “Com as cores e os desenhos tornámos um lugar de quem toda a gente tinha medo num local vivo e participado. E é isso que precisamos de fazer na nossa cidade.”

Aquele túnel é uma boa metáfora para o trabalho que ele sente que tem de ser feito em Echternach. “É preciso trazer um vento de modernidade a esta terra, mas também temos de ter consciência de que estamos no lugar mais antigo do país, onde se respira História a cada canto”, explica enquanto avança a passadas rápidas em direção à água. “Então há que jogar neste equilíbrio entre o velho e o novo. Não podemos mudar o que somos, mas precisamos de adaptarmo-nos aos tempos atuais para que também haja uma ideia de futuro sempre presente na cabeça da população.”

Outro dos graffiti que o vereador Marques encomendou, este no Lago de Echternach Foto: GH

Não é por ser democrata-cristão, e por isso um conservador, que não acha sejam necessárias ideias novas e frescas. E esse conceito reforçou-o nos dias mais negros do seu mandato enquanto vereador. “A situação mais difícil que tive de enfrentar foram sem dúvidas as cheias de 2021”, conta, e desce-lhe uma sombra sobre o rosto quando pensa em todo o combate que a sua urbanidade e o seu povo tiveram de travar contra a água.

Na manhã de 15 de julho desse ano, a água começou a subir a zona ribeirinha e fez de Echternach a zona mais afetada “nas piores inundações da História do Luxemburgo”, segundo as palavras da ministra do Interior, Taina Bofferding. Houve 250 pessoas a terem de ser evacuadas por barco – e mais de 500 sofreram prejuízos diretos por causa das cheias. “Esse dia foi uma roda-viva, em que não tinha tempo para pensar em nada, só reagir. Havia uma prioridade maior do que todas as outras, que era o socorro às pessoas, confortá-las de alguma maneira e ajudá-las a arranjar soluções de locais para dormirem e recuperarem forças”, conta agora o vereador.

Ricardo Marques, que é formado em psicologia, passou os dias seguintes nessa missão. Mais tarde haveria de ocupar o cargo de diretor da Comissão de Gestão das Inundações de Echternach e Rosport, ajudando a distribuir fundos comunais às vítimas e a gerir a recuperação das muitas instalações municipais afetadas. “Havia tanta coisa para fazer que eu nem sequer tinha tempo para pensar. O único momento em que me fui abaixo foi quando vi a casa dos meus pais com água até meio do piso térreo”, diz agora. “Foi afinal a casa onde cresci e vivi a maior parte da minha vida. A tragédia da nossa cidade também era minha, afinal de contas. Nessa altura as lágrimas começaram a correr-me involuntariamente pela cara. Mas não tive muito para desabar. Havia muito trabalho para fazer.”

Hoje, todos os habitantes que perderam casas estão já realojados. Se há atrasos nos pagamentos das seguradoras e do governo, Marques garante que o mesmo não se passa a nível dos apoios locais, onde as verbas foram atempadamente distribuídas. Uma escola nova está quase concluída – ainda que as obras tenham começado antes das cheias. A velha prepara-se para ser derrubada e transformada em campus desportivo. “Vamos construir uma piscina nova, reformular algumas estruturas que estavam desatualizadas e modernizá-las”, explica o lusodescendente. “Não há dúvida que tivemos uma tempestade que foi uma tragédia. Mas agora também temos de saber transformar essa desgraça numa oportunidade para servir melhor a população. É nisso que estou a pensar, todos os dias.”

1 Um fruto do acaso





No seu gabinete de vereação na comuna de Echternach Foto: GH

Se quiser ser absolutamente sincero, ele próprio assume que a sua eleição para vereador foi uma surpresa. “Eu nunca tinha pensado sequer em meter-me na política, apesar de ter consciência de que queria de alguma forma servir os cidadãos e a minha cidade”, diz, e ri-se quando se lembra de como tudo se precipitou. “Mas depois isto aconteceu e não tive como não me meter na gestão de Echternach. Sou demasiado apaixonado por esta terra para não lutar por ela. Mesmo quando vivia em Paris, sempre foi este o lugar que chamei de casa.”

Ricardo Marques foi um aluno exemplar e acabou por entrar num dos cursos de ingresso mais difícil em França – Psicologia, na universidade de Paris- Sorbonne. “Lembro-me que, quando entrei no liceu pelo sistema clássico, éramos apenas dois portugueses numa turma de 28 alunos. Nessa altura não era tão comum como hoje ver alunos lusodescendentes seguirem os estudos, e muitas vezes eu tinha de lidar com os meus colegas a chamarem-se de Geese, uma pequena ofensa por ser português”, conta. “Não lhes fiz grande caso, na verdade, e isso acabou por anular qualquer tensão que houvesse. Hoje, os meus amigos são de todos os lados. Portugueses, claro, mas também luxemburgueses, franceses, alemães e um pouco de toda a parte.”

O sonho desses dias era ser farmacêutico, porque queria ter contacto com as pessoas. Mas as aulas de física e química fizeram-no mudar de ideias. “E um dia uma professora mandou-me ir ao gabinete da psicóloga escolar buscar uns panfletos sobre prevenção da toxicodependência. Eu tinha sido eleito delegado de turma, mas nunca tinha falado com a psicóloga. Devia ter uns 16 anos e fiquei fascinado com aquele trabalho de guiar os outros num caminho, sem nunca ter a ousadia de decidir por eles”, lembra.

Acabou por ficar meia hora a disparar perguntas à profissional de saúde mental que encontrara pela frente. “Quando saí da sala, percebi exatamente que era isso que queria fazer na vida. Pouco depois, houve uma feira das profissões em Kirchberg e compreendi que as notas de acesso às boas universidades eram tramadas, teria que me empenhar e estudar muito se queria entrar no melhor lugar de todos”, diz. “E o melhor lugar de todos era a Sorbonne. Estudei que me fartei. E entrei.”

Mudou-se para Paris com 19 anos, para um estúdio de 16 metros quadrados junto à faculdade. “Foi uma aventura incrível. Tinha passado quase toda a vida numa cidade pequena e agora vivia numa das maiores do mundo. Lembro-me de chegar pela primeira vez ao correio uma conta do gás e pensar que agora era mesmo um adulto, que chegara o tempo de tomar conta da minha vida”, diz Marques. Estudava durante a semana, saía com amigos de todas as proveniências aos fins de semana – e a verdade é que se adaptou rapidamente à capital francesa. Os planos começavam a desenhar-se, o objetivo era ficar ali.

Diante da figura de Nossa Senhora de Fátima na cripta da Basílica de Saint-Willibrord. Foto: GH

Começou por estudar psicologia clínica, depois especializou-se em psicopatologia – interessava-lhe mais compreender a saúde mental de um indivíduo no seu contexto do que apenas encerrado na sua própria cabeça. “No mestrado, tinha de fazer um estágio e acabei por ir trabalhar para uma clínica pediátrica com crianças com doenças neurodegenerativas. São miúdos que sofrem atrofias e outras condições que raramente lhes permitem sobreviver além dos 15 a 20 anos de idade. Uma grande parte do trabalho que eu fazia era o acompanhamento das suas famílias, a preparação para a perda inevitável que elas iam sofrer – e para o desgaste que sofriam à medida que a criança ia perdendo capacidades,” conta. Acabaria por escrever a sua tese de mestrado sobre a saúde mental dos pais destes miúdos. E, depois, meteu um plano na cabeça: fazer um doutoramento sobre os seus irmãos, vítimas invisíveis de uma tragédia alheia.

Na clínica, ofereceram-lhe emprego fixo, era ali que ia passar os próximos anos de trabalho. Entrou também no doutoramento, e todos os planos estavam formados para ficar em Paris. “No entanto havia esta sensação constante de saudade. Sempre que me metia no comboio e chegava a Echternach, sentia que estava em casa”, lembra. Foi também por isso que Yves Wengler, burgomestre da cidade, o convidou para integrar as listas do partido às eleições comunais. “Eu disse-lhe que não fazia sentido, todos os meus projetos passavam por França. Mas ele, que me conhecia bem, sabia que eu tinha ideias para transformar a minha terra e foi insistindo”, conta o agora vereador.

Demorou meses até aceitar o desafio e fê-lo com uma ressalva: não o colocariam em lugar elegível nas listas do CSV. “Wengler concordou, disse que gostaria simplesmente de me ter a bordo para contribuir com ideias e projetos – e de garantir um olhar de fora sobre a cidade”, lembra. Na noite das eleições, a 8 de outubro de 2017, foi votar a Echternach e ao final da tarde meteu-se no comboio para regressar a Paris. “Quando cheguei à Gare do Luxemburgo, recebi um telefonema do burgomestre a dizer que tinha de voltar para trás”, recorda. Apesar de estar em lugar não-elegível nas listas gerais do partido, os eleitores no Luxemburgo podem decidir dar mais votos a este ou aquele candidato. E ele, que se candidatara sem perspetiva de ser escolhido, acabara de perceber que era o terceiro nome mais votado no CSV, o partido que venceu a comuna.

“Foi uma surpresa para toda a gente e para mim também”, recorda, e ainda abana a cabeça quando o diz. Pela primeira vez na história da democracia, alguém de origem portuguesa era eleito para um cargo na administração local. “Fiquei ali uns dias a pensar no que haveria de fazer, mas também pensei que a vontade do povo era soberana – e desrespeitá-la seria desrespeitar a democracia participativa.” Nos primeiros três anos de mandato, limitou-se às funções de conselheiro comunal. Em 2020, percebeu que era ali que queria estar e passou a vereador. Assume que um dia gostava de ser burgomestre, mas também admite que ainda precisa de ficar na sombra este mandato para acumular experiência. Mas e se for ele o candidato mais votado? “Então aí vou respeitar a vontade do povo. Se ficar à frente, não tenho outro remédio que não ficar à frente de Echternach”, diz.

2 Como gerir uma cidade





No Lago de Echternach vai abrir este ano uma zona balnear. Foto: GH

Nos dias em que vivia em Paris, não havia lugar onde sentisse melhor o regresso a casa do que o Lago de Echternach, onde hoje decide retornar para um passeio. “Sempre foi aqui que me refugiei desde miúdo, sempre foi este o lugar para onde vinha pensar quando precisava de tomar decisões”, conta. Raras vezes o fazia em passo de corrida ou de bicicleta, sempre preferiu absorver a Natureza com passados curtas e contemplativas. Agora, enquanto vai passeando pela borda da água, recorda as diferenças que a paisagem foi ganhando ao longo dos anos. Do piso que se tornou acessível aos cidadãos com mobilidade reduzida aos painéis de informação multimédia. De um restaurante que está sempre cheio aos antigos barracões de eletricidade onde se juntava a delinquência – e que ele mandou também grafitar para encher de cor o que era escuro. Este é o seu lar.

Um dos trunfos que Ricardo Marques e o seu CSV têm para apresentar é a abertura oficial se uma zona balnear no Lago de Echternach, já no próximo verão. “Devo confessar que, quando era miúdo, também vinha para aqui nos dias de calor. Não tinha provavelmente consciência de riscos como o lodo ou a qualidade da água. Agora estamos a deixar tudo preparado para que as pessoas tenham as suas zonas de recreio com todas as condições”, e mal consegue disfarçar o entusiasmo com o que o próximo verão poderá trazer. “Vai ser bonito ver isto cheio de gente a divertir-se.”

Turismo, cultura e comércio são as suas prioridades para Echternach – e é aí que aposta as suas cartas. “Temos de pensar na cidade de uma forma diferente do que a imaginávamos há 20 anos. Somos hoje a porta de entrada para o Mullerthal, um Geoparque reconhecido pela UNESCO que traz dezenas de milhares de visitantes, anualmente, à nossa região. E, se antigamente tínhamos uma indústria hoteleira que acolhia famílias durante uma semana, agora temos de nos adaptar às necessidades reais no terreno. Se calhar faz muito mais sentido ter aqui uma rede de Bed&Breakfast para acolher gente que fique uma noite e tome o pequeno almoço antes de partir para os ecopercursos”, atira. “Éramos uma das cidades com mais camas na hotelaria luxemburguesa e todos os dias temos notícias de mais um lugar que vai fechar. Acredito que é possível contrariar essa tendência.”

No campo cultural diz que não basta trazer as multidões para a Procissão Dançante em junho, que já é reconhecida como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO e convoca milhares de curiosos. Nem basta contar com o precioso património histórico da cidade para garantir uma vida cultural que encha as medidas aos cidadãos. “Temos uma sala de espetáculos fantástica, o Trifolion, que temos tentado encher com concertos de jazz, rock e fado”, diz. “E é também essa modernidade que queremos trazer para a cidade.”

No comércio está a proposta mais controversa dos democratas-cristãos. Ricardo Marques explica a sua teoria: “O comércio em Echternach está a definhar. Quando se atravessam as ruas da cidade, vemos cada vez mais lojas a fecharem e nós, que estamos junto da fronteira, temos de saber aproveitar a nossa posição geográfica para ganhar vantagem”, defende. O CSV propõe por isso a criação de um City Shopping, em que as ruas sejam ocupadas por lojas de grandes cadeias e com isso atraiam visitantes e permitam desenvolvimento económico. “Se calhar não faz sentido ter aqui uma Gucci, mas uma grande marca de acessórios de montanhismo já é uma conversa diferente”, diz o vereador. “Queremos as ruas cheias, com dinâmica. E em vez de enfiarmos toda a gente em centros comerciais, preferimo-las a ocuparem o centro.” O projeto da coligação CSV-LSAP tem previsão de abertura na primavera de 2024, no entanto tem sido alvo de críticas da oposição – nomeadamente d’Os Verdes, que acusam o executivo de criar este projeto nos bastidores sem o apresentar aos conselheiros comunais.

Marques é, no entanto, um defensor crente da ideia. E o que quer realmente, advoga, é ver vida nas principais artérias da sua cidade – que sente cada vez mais vazia. “Temos uma circunstância ridícula, que é todos os carros que vêm da Alemanha com gente que trabalha no Luxemburgo a encherem o centro da cidade para chegar ao trabalho. De manhã e novamente ao final da tarde, demora-se meia hora para atravessar Echternach, por causa de toda esta gente que aqui passa mas não pára – nem traz qualquer valor acrescentado à nossa terra”, diz. O seu sonho era contruir uma circular à volta da cidade que desviasse todo esse trânsito, mas também trazer gente que realmente quisesse parar aqui. “É um plano que não depende apenas do município, mas também do governo. Mas uma coisa eu garanto: é algo por que vou lutar com todas as forças.”

3 A urgência portuguesa





No Philosoff, um dos seus bares de eleição. Foto: GH

Os Marques sempre gostaram de tirar fotos. Houvesse umas férias ou um momento marcante e era certo e sabido que eles iam registar o momento. Na casa dos pais de Ricardo Marques, há uma coleção inteirinha de álbuns em cima da mesa. E a verdade é que, sempre que os folheiam, Carlos e Maria da Dores, pais do jovem político, encontram inevitavelmente o filho a sorrir, ou no centro de uma mesa, a dirigir-se a um algum tipo de multidão.

“Ele sempre teve uma característica muito própria de querer pôr toda a gente a rir à volta dele”, diz a matriarca. “E também de defender os mais fracos, porque não tolerava uma injustiça”, interrompe o pai. “Foi assim desde miúdo. E, por mais que ficássemos surpreendidos quando ele entrou na política e foi eleito à primeira vez, depois pomo-nos a pensar e vemos que faz sentido. Porque tem aquele gosto de dar voz aos outros”, afirma.

O sentido político é aliás herança familiar. O avô de Maria das Dores, que hoje é governanta na casa de Jean-Claude Hollerich, o cardeal luxemburguês, estava envolvido na administração de uma freguesia no concelho de Braga. O pai do seu pai tinha sido régulo em Terras do Bouro. Defender as populações é então tradição dos Marques – e mesmo quando a família voltou a Portugal por nove meses, o filho mais velho do casal fazia questão de levantar a voz por quem estivesse em apuros. “Eu nunca fui de sussurrar ou de falar baixinho”, ri-se agora Ricardo na mesa da casa paterna, enquanto vai folheando os álbuns das memórias antigas.

Com os pais, a folhear fotos antigas. Foto: GH

Quando tinha oito anos, os pais disseram-lhe que iam voltar para Portugal. “Lembro-me de encaixotarmos tudo e da sensação de aventura que era aquela viagem. A minha família tinha o sonho da maioria dos emigrantes, que era voltar um dia a casa e fazer lá a vida. Mas acabámos por ficar apenas nove meses. As condições de educação e os serviços de saúde não funcionavam como aqui, recordo-me que ir ao dentista era uma fortuna”, diz o vereador. Para ele, no entanto, foi experiência que lhe deu visão do mundo. “Aprendi melhor a língua, aprendi melhor os efeitos da emigração – que deixaram as aldeias de casas vazias e persianas encerradas. Mas também esta saudade dos portugueses por casa, quando às vezes a ideia de casa é um conceito que já não existe.”

Voltou no último trimestre desse ano escolar – que acabou por conseguir passar graças ao esforço de uma professora. “Uma coisa que transportei sempre de um lado para o outro foi a minha crença religiosa”, diz ele, convictamente católico, apostólico e romano. Acabaria por se tornar acólito na basílica de Saint-Willibrord, a mais antiga igreja do Luxemburgo. “Havia oitenta miúdos a ajudar nas missas e acabei por me tornar no presidente desse grupo. Três quartos eram portugueses. A religião sempre foi uma forma muito presente de preservar as tradições.”

Podia ser menino de altar, mas recusa o título de menino de coro. Numa volta pela cidade veem-se os dois lados da moeda. Por um lado, entra no templo e desce imediatamente à cripta para rezar por minutos diante de uma estátua da senhora de Fátima, que foi oferecida a Echternach pela comunidade lusa. Depois advoga pelo nome do santo padroeiro da cidade. “Willibrord foi um dos primeiros políticos da História. Veio da Irlanda, andou pela Holanda e pela Dinamarca e acabou aqui a trazer uma ideia de tolerância e multiculturalidade. Na religião, podemos encontrar personagens verdadeiramente inspiradoras, e ele é uma delas”, diz.

Na Basílica de Saint-Willibrord, que ele considera uma figura política notável. Foto: GH

A seguir põe-se a descer a rua da Gare, a principal artéria comercial do centro. Quase toda a gente o conhece e vai-lhe atirando cumprimentos, seja em português ou alemão, francês ou luxemburguês. Pára para beber um copo num dos seus lugares favoritos de Echternach, o Philosoff, bar que abriu portas nos anos cinquenta e onde decorreram todo o tipo de sessões de poesia e tertúlias políticas, noites de jazz e sessões de DJs. Vem aqui parar gente de todas as origens e é-lhe um lugar particularmente querido. “Era para aqui que eu vinha fazer os trabalhos de casa, mas também foi aqui que bebi a primeira cerveja. E que tive algumas das mais estupendas noites da minha vida”, diz.

O atual gerente da casa é um português de 38 anos chamado Orlando Almeida. Enquanto serve os cafés, vai contando do orgulho que existe na comunidade lusófona por haver um vereador da mesma origem, hoje, na cidade. Afinal, dos quase seis mil habitantes de Echternach, quase um terço são portugueses. Mas aí Ricardo interrompe para falar dos portugueses. “Temos muita gente, sim, mas que participa pouco e isso tem de mudar. Não podemos ter as pessoas a viver aqui e discutir as políticas de António Costa, mas depois ignorar o que faz o Xavier Bettel. É preciso que toda a gente se inscreva para ir votar.”

Ele próprio tem planos para integrar os dois mundos. Diz que quer fazer uma exposição por alturas do 25 de Abril – que considera um dos mais extraordinários momentos da História de Portugal – para que luxemburgueses e portugueses percebam que a fuga à ditadura, à guerra e à miséria criaram uma comunidade forte noutro lado da Europa, capaz de transformar um pequeno Grão-Ducado para sempre. “Somos parte da História deste país, também. E é altura de assumir que também temos de tomar conta dele. A participação nas eleições não é só essencial, é urgente. E é a maneira de dizermos que somos realmente daqui”, remata. “E somos.”





