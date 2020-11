Ricardo Fernandes Marques, o segundo vereador, vai ficar responsável por pelouros como assuntos sociais, turismo, cultura ou serviços industriais.

Ricardo Marques assume cargo de segundo vereador em Echternach

Henrique DE BURGO

Ricardo Fernandes Marques, o segundo vereador, vai ficar responsável por pelouros como assuntos sociais, turismo, cultura ou serviços industriais.

Mais um luxemburguês de origem portuguesa a ocupar o cargo de vereador numa das comunas do país. Trata-se de Ricardo Fernando Marques, do Partido Cristão Social (CSV), que foi nomeado esta semana, pelo conselho comunal, segundo vereador da autarquia de Echternach. O até então conselheiro comunal substitui assim o socialista (LSAP) Luc Birgen no cargo de segundo vereador.

Segundo o jornal Luxemburger Wort, um acordo entre a coligação local, composta pelo CSV e LSAP, permitiu esta troca a meio do mandato. O colégio de vereadores da comuna de Echternach continua liderado pelo burgomestre do CSV, Yves Wengler, e o socialista Ben Scheuer mantém o lugar de primeiro vereador.

Já no conselho comunal de Echternach, há também um conselheiro de origem portuguesa: Ricardo Filipe Pacheco (Déi Gréng).



