Reviravolta: afinal a justiça luxemburguesa continua a investigar a morte do Puto G

Na sexta-feira passada o porta-voz da procuradoria ter afirmou que o inquérito tinha terminado, dado que a morte era um "acidente". Esta segunda-feira, depois da publicação da investigação do Contacto, a procuradoria confirma que continua o inquérito para o apuramento dos factos sucedidos no lago Remerschen.

O porta-voz da Procuradoria do Luxemburgo, Henri Eippers, garantiu segunda-feira ao Contacto "que o inquérito continua em curso. A polícia deve ainda proceder à audição [de testemunhas]. A procuradoria decidirá posteriormente o seguimento a dar à investigação".



Recorde-se que na sexta-feira passadas, a Procuradoria do Luxemburgo garantiu à agência Lusa que tinha sido arquivado o inquérito à morte de Puto G, por ter sido concluído que o afogamento do 'rapper' de nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana, ocorrido no lago Remerschen, em 30 de junho, foi "um acidente".

"O processo não existe, foi encerrado porque não se encontrou qualquer relação direta com a morte do músico. A morte deveu-se a acidente", afirmou no dia 17 de agosto à agência Lusa o porta-voz da Procuradoria do Luxemburgo, Henri Eippers.

Depois de a família de Puto G ter levantado questões sobre a falta de segurança e vigilância no lago Remerschen, a Procuradoria do Luxemburgo concluiu na semana passada que "não há indícios que demonstrem a implicação de outra pessoa ou de outras pessoas ou mesmo entidades na morte do músico".

Durante quinta e sexta-feira o Contacto publicou uma investigação da jornalista Paula Telo Alves sobre o sucedido no lago Remerschen no dia 30 de junho. Na sequência desse trabalho perguntamos ao ministro da Justiça, Félix Braz se não se podia tratar de um “crime de omissão de auxílio (“non-assistance à personne à danger”, no código penal luxemburguês)” . O titular da pasta da justiça, sempre sublinhando a independência do poder judicial, afirmou que cabia às autoridades judiciais a iniciativa da investigação perante o aparecimento de novos factos: "No respeito do princípio da separação dos poderes não me cabe comentar as decisões das autoridades judiciais. O porta-voz da procuradoria está à disposição para esclarecimentos que se imponham. Relembro ainda que o princípio da oportunidade da ação penal cabe às autoridades judiciais", explicou o titular da pasta da Justiça. Parece que foi isso que aconteceu.

