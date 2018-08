Na semana passada o porta-voz da procuradoria afirmou que o processo estava encerrado, dado a morte ter sido um "acidente". Depois da investigação do Contacto, a justiça luxemburguesa confirma que ainda está em aberto uma investigação para o apuramento dos factos.

Reviravolta: a justiça luxemburguesa continua a investigar morte do Puto G

Na semana passada o porta-voz da procuradoria afirmou que o processo estava encerrado, dado a morte ter sido um "acidente". Depois da investigação do Contacto, a justiça luxemburguesa confirma que ainda está em aberto uma investigação para o apuramento dos factos.

Quatro dias depois de ter dito à Lusa que a investigação sobre a morte do Puto G estava encerrada, a Procuradoria luxemburguesa confirmou, nesta segunda-feira, "que o inquérito continua em curso. A polícia deve proceder ainda a audições [ de testemunhas]. Só depois disso a procuradoria decidirá que caminho dará ao dossier", escreveu ao Contacto, o porta-voz da Procuradoria, Henri Eippers.

Recorde-se que no dia 17 de agosto, a Procuradoria luxemburguesa tinha dado, à Lusa, o inquérito como encerrado:



"A Procuradoria do Luxemburgo arquivou o inquérito à morte de Puto G, por ter concluído que o afogamento do 'rapper' de nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana, ocorrido no lago Remerschen, em 30 de junho, foi 'um acidente'".

"O processo não existe, foi encerrado porque não se encontrou qualquer relação direta com a morte do músico. A morte deveu-se a acidente", afirmou na sexta-feira à agência Lusa o porta-voz da Procuradoria do Luxemburgo, Henri Eippers.

Depois de a família de Puto G ter levantado questões sobre a falta de segurança e vigilância no lago Remerschen, a Procuradoria do Luxemburgo concluía, na semana passada, que "não há indícios que demonstrem a implicação de outra pessoa ou de outras pessoas ou mesmo entidades na morte do músico".

Posteriormente à publicação, pelo Contacto, de uma investigação da jornalista Paula Telo Alves ao sucedido no lago Remerschen, o Contacto perguntou ao ministro da Justiça, Félix Braz, se não se tratava de um possível caso de omissão de auxílio e se não devia haver um maior empenho das autoridades judiciais. Em resposta, ministro sublinhou a independência das autoridades judiciais e que cabia a elas ajuizar dos factos agora divulgados: "No respeito do princípio da separação de poderes não me cabe comentar as decisões das autoridades judiciais. O porta-voz da Procuradoria está disponível parar esclarecimentos complementares. Lembro, também, o princípio da oportunidade da ação penal que pertence às autoridades judiciais competentes". Parece que assim o fizeram.

Nuno Ramos de Almeida







