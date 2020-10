Os sindicatos descreveram o encontro como "construtivo".

Reunião tripartida no setor siderúrgico foi construtiva

O anúncio da ArcelorMittal sobre a supressão de 570 postos de trabalho no Luxemburgo levou o governo a organizar uma reunião tripartida, que juntou na terça-feira sindicatos, patronato e Executivo.

Numa publicação na rede social Twitter, o ministro da Economia, Franz Fayot, frisou que o encontro serviu para abordar a proteção do emprego no gigante mundial do aço e também para discutir o futuro do setor da siderurgia no país.

No final da reunião, os sindicatos descreveram o encontro como "construtivo", frisando no entanto que esta foi apenas a primeira de muitas reuniões que ainda terão de ocorrer para se conseguir salvar o máximo de empregos no setor. A próxima tripartida está marcada para 12 de novembro.

A ArcelorMittal anunciou em setembro passado a intenção de suprimir 570 postos de trabalho no Luxemburgo, número que corresponde a 15% dos efetivos da empresa. Trata-se de um plano de reestruturação maciço que pretende eliminar um terço dos empregos na administração e dois terços nos locais de produção.



A siderúrgica possuiu ao todo sete unidades de produção e duas de escritórios e investigação e desenvolvimento no Luxemburgo, incluindo em Belval, Differdande, Rodange, Bissen, Dommeldange, Sotel, Esch-Sur-Alzette e cidade do Luxemburgo.



