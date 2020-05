Na sala de aulas, o Ministério da Educação garante a distância social mínima de dois metros entre os alunos e o uso da máscara é dispensável.

Retoma escolar. Máscaras proibidas para crianças com menos de dois anos

Manuela PEREIRA

É tudo menos um regresso normal às aulas. As crianças do ensino fundamental (pré-escolar e primária) retomam esta segunda-feira o caminho da escola com a ameaça do coronavírus a pairar.

Um receio manifestado por milhares de pais de alunos. Mas a escolarização é obrigatória no Luxemburgo para crianças e jovens entre os 4 e os 16 anos de idade e a decisão de retoma está tomada.

Convém lembrar que as máscaras não são obrigatórias para os mais pequenos. No Luxemburgo, o uso desse tipo de proteção é até proibido para as crianças com menos de dois anos de idade e desaconselhado para as crianças até aos 6 anos.



A decisão cabe aos alunos. O uso da proteção bocal e nasal só é obrigatório fora da sala de aulas, por exemplo, no recreio e nos corredores.



