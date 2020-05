Só na próxima segunda-feira será anunciada a data de abertura de hotéis, restaurantes e cafés, revela o ministro do Turismo.

Retoma do setor da Horesca para celebrar Pentecostes?

Susy MARTINS Só na próxima segunda-feira será anunciada a data de abertura de hotéis, restaurantes e cafés, revela o ministro do Turismo.

“O Governo está consciente das dificuldades do setor da Horesca e da importância que o fim de semana de Pentecostes representa para o volume de negócios de hotéis, restaurantes e cafés”. A afirmação é do ministro do Turismo, Lex Delles, esta manhã, aos microfones da RTL.

O ministro, que também tem a pasta das Classes Médias, escusa-se contudo a avançar uma data para a retoma da atividade do setor da Horesca. Lex Delles remete esse anúncio para segunda-feira, aquando da realização de mais um Conselho de Ministros. Quer isto dizer, que só na próxima segunda-feira (25), exatamente três semanas depois da segunda fase de desconfinamento, se saberá ao certo quando é que este setor voltará a abrir portas.

Lex Delles avançou, contudo, algumas das medidas que o setor deverá respeitar para poder reabrir. A título de exemplo, quando os dois metros de distanciamento não podem ser respeitados, então será preciso prever umas separações. Também não poderão entrar nos cafés e restaurantes mais pessoas do que lugares sentados disponíveis, sendo que sentar-se ao balcão vai ser proibido.

O ministro das Classes Médias explicou ainda que não vai ser obrigatório os proprietários apontarem os nomes dos clientes. Um dispositivo que existe na Alemanha e que visa facilitar o rastreio em caso de infeção.

O fim de semana de Pentecostes ocorre nos dias 30 e 31 de maio, acrescido do feriado de 1 de junho. Um fim de semana prolongado que é habitualmente sinónimo de acréscimo de turistas no Luxemburgo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.