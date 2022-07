Inicialmente anunciada para 1 de janeiro de 2022, a reforma do setor ainda aconteceu, mas continua a dar que falar.

Luxemburgo 3 min.

Mobilidade

Resultados de estudo sobre setor dos táxis serão conhecidos em breve

Pascal MITTELBERGER Inicialmente anunciada para 1 de janeiro de 2022, a reforma do setor ainda aconteceu, mas continua a dar que falar.

A reforma do setor dos táxis ainda não foi implementada. Mas o ministro da Mobilidade François Bausch confirma o seu desejo de liberalizar o mercado com uma regulamentação única para táxis e VLC (sigla francesa para veículos para aluguer com motorista).



Inicialmente anunciada para 1 de janeiro de 2022, a reforma do setor ainda está por aplicar e continua a alimentar o debate público. O último exemplo nos meios de comunicação social é a vontade do ministro da Mobilidade, François Bausch (déi Gréng), de desenvolver uma plataforma nacional baseada no modelo Uber, uma ideia que o sindicato OGBL não apoia de forma alguma.

Uber luxemburguês? Governo diz sim, OGBL diz não Um serviço do tipo Uber no Luxemburgo? O Governo é a favor do conceito, mas a OGBL não concorda com a entrada no mercado de uma nova aplicação e fala em "concorrência desleal".

O assunto ressurgiu também na Câmara dos Deputados graças a uma pergunta parlamentar de Roy Reding (ADR). "Este setor enfrenta novos desafios, por exemplo o dos modelos de funcionamento alternativos que são mais flexíveis mas também suscetíveis de fragilizar os condutores, votando-os a uma falsa sensação de independência", disse. O deputado mostra-se particularmente preocupado com os meios de controlo que serão postos em prática para evitar qualquer concorrência desleal.

Mecanismos de controlo ainda não conhecidos

Estas questões permitiram ao ministro François Bausch reafirmar que a reforma planeada "visa proporcionar um quadro uniforme tanto para os táxis como para o aluguer de automóveis com motoristas" (VLC). Uma vontade clara e assumida de liberalizar o setor, portanto, mas com mecanismos de controlo desenvolvidos após discussões com os atores do setor no âmbito de um estudo iniciado em setembro de 2021.

Este aborda temas como a política justa de preços, a abolição das zonas geográficas e a limitação das licenças. No entanto, as conclusões ainda não foram divulgadas. "O resultado deste estudo será brevemente apresentado às partes interessadas e, entre outras coisas, dará também uma resposta à questão das plataformas colaborativas", explicou o ministro da Mobilidade.

Embora os mecanismos de controlo ainda não sejam conhecidos, sabemos quem será responsável pela monitorização das plataformas colaborativas, e em particular do uso potencial e ilegal de automóveis que não são nem táxis nem VLCs. "O controlo será efetuado no terreno, por agentes da polícia grã-ducal ou da administração aduaneira e dos impostos especiais de consumo, responsáveis pelo controlo das disposições legislativas que regem o setor (...) As sanções por utilização não conforme são puníveis com uma multa de 500 euros", indicou François Bausch.

Ainda bem que não há Uber no Luxemburgo No Luxemburgo não há Uber, nem Bolt, nem Taxify. Há WebTaxi, a melhor versão que temos de um serviço barato.

Uber no centro de uma investigação internacional

A reforma do setor dos táxis já foi adotada noutros países, mas não sem alvoroço. No domingo, foi divulgada a realização de uma vasta investigação jornalística chamada "Uber Files" focada na plataforma do mesmo nome.

Com base em 124.000 documentos internos — cujas datas se situam entre 2013 e 2017 — enviados por uma fonte anónima ao diário britânico The Guardian e transmitidos ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ, na sigla inglesa) e a 42 meios de comunicação social parceiros, os "Uber Files" revelam como a empresa californiana implementou práticas que poderiam ser comparadas a uma obstrução judicial face às investigações a que estava a ser submetida. E isto através da realização, entre 2014 e 2016, de um importante trabalho de lobby com políticos franceses, incluindo Emmanuel Macron. Reeleito em maio passado para um segundo mandato, o atual chefe de Estado francês era na altura ministro da Economia.

Os primeiros artigos da investigação foram publicados esta segunda-feira no The Washington Post, no Le Monde e na BBC. De acordo com o The Guardian, "a empresa violou a lei, enganou a polícia e os reguladores, explorou a violência contra os motoristas e fez secretamente pressão sobre os governos de todo o mundo".

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.