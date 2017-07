Resultado do recenseamento nas três maiores cidades do país é “catastrófico”

Os resultados da campanha de recenseamento nas três maiores localidades do país são “catastróficos”, considera o porta-voz da Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI). Em alguns casos, o saldo é mesmo negativo, com menos estrangeiros inscritos do que nas últimas eleições.

Os números avançados ao Contacto pelas três maiores autarquias do país falam por si e são “catastróficos”, considera a ASTI. Na capital, há mais cerca de um milhar de estrangeiros inscritos em relação às últimas eleições, em 2011 (ver gráfico), mas em Esch o saldo é negativo. Já em Dudelange, há apenas mais uma centena de estrangeiros inscritos.

Para o porta-voz da ASTI, Sérgio Ferreira, a situação “roça a catástrofe absoluta, até porque o Luxemburgo tem um saldo migratório positivo todos os anos, de dez mil a 12 mil pessoas”. À luz destes dados, o fraco aumento de inscritos na capital e o saldo negativo em Esch, a segunda maior cidade do país, “são números vergonhosos”, considera Sérgio Ferreira. “O peso eleitoral dos estrangeiros, em vez de aumentar, diminui”, lamenta o porta-voz.

Para Sérgio Ferreira, a campanha de recenseamento teve “um resultado muito mau” que se explica “por várias razões”. A primeira é “o desinteresse político generalizado”. “Só não se nota nos luxemburgueses porque são inscritos automaticamente [nos cadernos eleitorais]”, aponta.

O ’chumbo’ no referendo de 2015 ao direito de voto dos estrangeiros nas legislativas também afastou muitos da política, considera o porta-voz. “Passou uma mensagem de rejeição dos estrangeiros. Alguns terão pensado: se não sirvo para votar nas legislativas, também não me interessa votar nas comunais”. Para Sérgio Ferreira, há ainda outro culpado: “o fraco envolvimento dos partidos políticos na campanha” de recenseamento dos estrangeiros. “Fizeram-se os mínimos olímpicos”, considera.



Número de portugueses inscritos diminui

Os resultados do recenseamento que terminou em 13 de julho foram avançados ao Contacto pelas três maiores autarquias do país. E se os números não são bons para os estrangeiros, no caso dos portugueses, a situação piora. Tanto na capital como em Esch, a segunda maior cidade do país, o saldo é negativo. Trocado em miúdos, há agora menos portugueses inscritos que nas últimas eleições (ver gráfico). Dudelange é a exceção, mas o aumento é tão pequeno que fez sorrir o funcionário da autarquia que forneceu os números ao Contacto: “Há mais seis portugueses inscritos”. Eram 670 em 2011 e agora são... 676. Desde as últimas eleições, inscreveram-se mais 139 portugueses para votar em Dudelange, segundo a mesma fonte. Mas com as naturalizações e as mudanças de residência, o total quase não mexe.

Na capital, onde vivem 13 mil portugueses, há apenas 1.442 cidadãos com nacionalidade portuguesa inscritos para votar. São menos seis pessoas do que nas últimas eleições, quando havia 1.448 portugueses recenseados. A redução explica-se novamente com as naturalizações e a mudança de morada. Desde o início do ano, inscreveram-se mais de duas centenas de portugueses para votar na cidade do Luxemburgo, mas não chegaram para compensar as naturalizações e os que mudaram de residência.

Em Esch-sur-Alzette, a segunda maior cidade do país e uma das que tem maior percentagem de portugueses, o saldo volta a ser negativo. Nas últimas eleições, em 2011, havia 1.334 portugueses inscritos, que descem agora para 1.314 – menos vinte pessoas que nas últimas eleições. A culpa volta a ser das naturalizações e da mudança de morada.

O que continua a aumentar é o défice democrático: nas últimas autárquicas, os estrangeiros inscritos para votar em Esch representavam 20% do total de eleitores. Agora, baixam para 19%. Isto apesar de os estrangeiros representarem 57% da população da “metrópole do ferro”.



Paula Telo Alves

