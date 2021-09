A introdução do CovidCheck nos hospitais é a grande novidade do projeto de lei.

Restrições sanitárias

Nova 'lei covid' votada esta terça-feira no Parlamento

A introdução do CovidCheck nos hospitais é a grande novidade do projeto de lei.

A nova versão da 'lei covid' vai a votos esta terça à tarde no Parlamento. As novas regras, com ligeiras alterações em relação às anteriores, vão vigorar entre 15 de setembro e 17 de outubro. O plenário desta terça-feira arranca às 14:00, e antes do voto, os deputados vão debater o documento.

A introdução do CovidCheck nos hospitais é a grande novidade do projeto de lei. Na prática, a partir de quarta-feira só quem for vacinado, quem tiver teste com resultado negativo à covid-19 ou quem tenha sido infetado pelo novo coronavírus há menos de seis meses, poderá aceder ao interior de um hospital. Segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, esta medida vai permitir reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus no interior dos estabelecimentos.

"Nós, os vacinados e vocês, os não vacinados", uma sociedade dividida pelo fim dos testes PCR grátis A obrigação dos residentes passarem a pagar os testes PCR à covid-19 vai provocar uma divisão social e afastar os mais desfavorecidos da vacinação, alerta ao Contacto o presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Luxemburgo.

No geral, todas as regras atualmente em vigor relativas aos ajuntamentos vão ser prolongadas. Continua, por exemplo, a ser possível receber mais de dez convidados em casa, mas apenas com CovidCheck.

O projeto de lei deverá ser aprovado com os votos favoráveis dos três partidos da coligação governamental (DP, LSAP, Déi Gréng).



