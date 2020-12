É praticamente impossível garantir as regras de distanciamento social nos autocarros e comboios. O Governo diz que nem sequer é obrigatório.

Restrições e distâncias não são assim tão vinculativas nos transportes

É praticamente impossível garantir as regras de distanciamento social nos autocarros e comboios. O Governo diz que nem sequer é obrigatório.

Ao contrário dos espaços comerciais onde os gerentes e trabalhadores devem garantir um cliente por cada 10 metros quadrados, nos transportes públicos luxemburgueses a regra que coloca pessoas à porta não se aplica aos transportes públicos luxemburgueses.

Numa resposta parlamentar, Paulette Lenerte e François Bausch confirmam que estas disposições não se aplicam em autocarros, comboios ou elétricos. "Nenhuma distância física é obrigatória", sublinhando assim a ministra da Saúde e o ministro da Mobilidade.

Por outro lado, o uso de máscara continua a ser obrigatório. O cumprimento da imposição tem sido cumprido, de acordo com os dados recolhidos pelo Governo. Os passageiros dos transportes públicos são "disciplinados". Por outras palavras, "todos eles usam as suas máscaras" e mantêm a distância sempre que possível. As últimas disposições votadas na Câmara dos Deputados permanecerão em vigor até 15 de dezembro, quando se espera que o primeiro-ministro Xavier Bettel analise novamente a situação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.