Restrições covid deverão manter-se para além de 26 de abril

Susy MARTINS O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro da Saúde que substitui Paulette Lenert, Romain Schneider, falam hoje ao país, a partir das 15h.

A próxima ‘lei covid’ que deverá entrar em vigor a 26 de abril, vai ser discutida esta sexta-feira em Conselho de Ministros, para que depois possa ser votada no Parlamento, no final da próxima semana. Segundo o jornal l’Essentiel, que cita fontes próximas do dossiê, as restrições atuais deverão ser mais uma vez prolongadas, prevendo-se pequenos ajustamentos.

O recolher obrigatório entre as 23:00 e as 6:00 deverá manter-se, como também continuará a ser proibido ajuntamentos com mais de 100 pessoas. Quanto aos convidados que se pode receber em casa, continuará a ser dois do mesmo agregado familiar. Deverá manter-se ainda a obrigação do uso da máscara nos locais públicos, como a proibição do consumo de álcool na via pública.

As esplanadas dos restaurantes e cafés deverão continuar a manter-se abertas. No entanto, ainda não se perspetiva a reabertura completa do setor da horeca.

