Restaurantes sociais: "Número de refeições servidas dispara!"

Maurice FICK As filas alongam-se à frente dos restaurantes sociais da associação Stëmm vun der Strooss. "Servimos mais 50 refeições por dia em janeiro", diz o chef do restaurante social de Hollerich. Tanto no Luxemburgo como em Esch-sur-Alzette, "o número de refeições servidas disparou 66% em três anos", alertou a diretora. A Stëmm quer recrutar um quinto cozinheiro graças a... donativos.

Desempregados a longo prazo, sem-abrigo, jovens em dificuldades, requerentes de asilo, toxicodependentes ou pessoas em situação vulnerável. São quase quatro mil no Luxemburgo e quase 1.170 em Esch-sur-Alzette que, em 2018, passaram regularmente ou ocasionalmente pela porta do restaurante social da Stëmm vun der Strooss ("A voz da rua", em português). No total, há mais de um ano que 510 pessoas recorreram aos restaurantes sociais para comer uma refeição quente (para muitos, a única do dia).

É muito mais provável que as pessoas em risco venham comer nos dois restaurantes sociais da Stëmm. Porque a sopa e a sandes, assim como a água e o café, são gratuitos. A refeição, servida quente, custa 50 cêntimos. O dinheiro recolhido no final do dia permite contabilizar o número de refeições.

Esta quinta-feira por volta das 10:30 - uma hora antes de as portas abrirem - já são dezenas as pessoas que fazem fila à porta, ao longo do caminho coberto de neve, na Rue de la Fonderie, em Hollerich, no Luxemburgo. "Normalmente, nesta época do ano servimos entre 180 e 200 refeições por dia", conta o chef do restaurante social, Thilo Umbach, de 52 anos. "Agora, desde o começo de 2019, servimos mais 50 refeições por dia".

Para a maioria destas pessoas esta é a única refeição quente do dia. Foto: Alain Piron

"É urgente!"

"Estamos sempre cheios. Raramente há mesas livres. Hoje conseguimos que todos comessem. Mas foi por pouco...", diz Alexandra Oxacelay, diretora da Stëmm vun der Strooss, enquanto observa a fila a aumentar pela janela embaciada da cantina. Embora seja inexplicável no começo de 2019, este aumento inesperado assume proporções que surpreendem a própria diretora, levando-a a dizer: "É urgente!".



"O número de refeições servidas nos nossos restaurantes sociais em Esch-sur-Alzette e Hollerich disparou 66% em três anos! De 64.996 refeições servidas em 2015, subimos para 107.918 refeições no ano passado", afirma Alexandra Oxacelay enquanto ergue as sobrancelhas como forma de reforçar a preocupação.

Este aumento é ainda mais perceptível no único restaurante de Hollerich: "Entre 2015 e 2018, o aumento é de 72%, visto que de 45.722 refeições passámos para 78.704", calculou a diretora. Um triste recorde para a instituição que em 2016 comemorou vinte anos de existência. Mas uma verdadeira proeza diária para as equipas da cozinha.

Enquanto que as sandes são preparadas pelas pequenas mãos da Stëmm Caddy - um espaço de reinserção profissional da associação sem fins lucrativos, em Bonnevoie, que luta ativamente contra o desperdício de alimentos - as refeições quentes são todas elas feitas na cozinha de Hollerich.

"16 pessoas fazem parte da equipa da cozinha e temos de ter pelo menos 9 para tudo funcionar. O objetivo é permitir que estas pessoas retornem ao mercado de trabalho", conta Thilo Umbach, chef de cozinha do restaurante social em Hollerich Foto: Alain Piron

Donativos para ter um quinto cozinheiro

A partir das 8:30 da manhã, estamos ocupados a cozinhar. "Quase 250 kg de comida saem daqui todos os dias. As refeições são sempre preparadas para o dia seguinte e de acordo com o que nos é oferecido. Hoje, por exemplo, vamos servir três tipos de carne", conta Umbach. Os quilos de queijo branco oferecidos no dia anterior pelo Auchan já estão a ser misturados com os ovos. Romain, pasteleiro voluntário reformado, prepara tortas de queijo para amanhã.

No conjunto dos seus espaços de ajuda e de reinserção, onde procura que pessoas em dificuldades voltem a ter oportunidades de emprego, a Stëmm dá trabalho a quatro cozinheiros. A associação acaba de lançar uma campanha de angariação de fundos através da plataforma de crowdgiving Gingo, para financiar o salário a tempo parcial de um quinto cozinheiro que se tornou indispensável. "Esperamos receber trinta mil euros para financiar o salário de um cozinheiro para trabalhar até 20 horas por semana durante um ano", resume a diretora da Stëmm, desapontada com a baixa repercussão que a angariação, que começou no dia 24 de dezembro, teve até agora no Luxemburgo.

Em 39 dias e com o apoio do tenista Gilles Muller (o seu vídeo foi visto 124 mil vezes!) e do jogador de basquete Rocky, a angariação - que decorre até ao dia 16 de fevereiro de 2019 - alcançou os 4.675 euros. O que é pouco comparado aos 35 mil euros que a Gingo conseguiu arrecadar em sete semanas, na primavera de 2018, para financiar um forno profissional para o mesmo restaurante social.

Foto: Alain Piron

"O Estado não pode pagar tudo"

Mas porque é que a diretora não faz um apelo ao seu ministério de tutela - o Ministério da Saúde - para financiar um quinto cozinheiro a tempo parcial? "Porque o Estado não pode pagar tudo, há muitas necessidades no âmbito social", diz Alexandra Oxacelay, que conhece bem o seu trabalho. Sem fazer "marketing agressivo" e claramente recusando-se a ir de porta em porta, a diretora da Stëmm "quer provar que há uma forma de fazer mais com outros meios que não o orçamento do Estado. Foi assim que desenvolvemos a Stëmm nos últimos vinte anos", diz, com um pouco de orgulho, quase imperceptível, na sua voz de empreendedora.

Mas, uma grande questão permanece em aberto. Normalmente a "Action Hiver" ("Ação de Inverno", em português) consegue reduzir a afluência dos restaurantes sociais da Stëmm vun der Strooss, mas não é o caso no início de 2019. O que vai acontecer no dia 1 de abril quando a Ação de Inverno acabar? "Será que ultrapassámos todos os limites?", questiona-se Thilo Umbach na cozinha.

