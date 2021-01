Todas as restrições atualmente em vigor permanecem até ao dia 21 de fevereiro.

Restaurantes e cafés vão continuar fechados até 21 fevereiro

As medidas de restrição em vigor no Luxemburgo vão ser prolongadas até ao dia 21 de fevereiro, declarou o primeiro-ministro Xavier Bettel na conferência de imprensa que decorre após a reunião de conselho de ministros desta sexta-feira sobre a evolução da epidemia no País.

Embora a situação da pandemia caminhe na boa direção, com menos casos e hospitalizações “ainda não é o momento de levantar as medidas restritivas”, sobretudo pelo receio da propagação das novas variantes, a britânica, a brasileira e sul-africana.Até ao momento apenas foram detetados casos de infeção com a variante britânica, precisa Xavier Bettel.

Assim todas as restrições atualmente em vigor permanecem até ao dia 21 de fevereiro, o que significa que os cafés e restaurantes vão continuar encerrados até lá, pelo menos.



