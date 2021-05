O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou esta tarde um relaxamento de algumas medidas contra a covid-19, nomeadamante a reabertura dos restaurantes, redução do período de recolher obrigatório.

Restaurantes e cafés poderão reabrir em pleno a 16 de maio

Redação O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou esta tarde um relaxamento de algumas medidas contra a covid-19, nomeadamante a reabertura dos restaurantes, redução do período de recolher obrigatório.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou esta tarde um relaxamento de algumas medidas contra a covid-19, nomeadamante a reabertura dos restaurantes já a partir de 16 de maio, mas com algumas regras.



De acordo com os pormenores avançados por Bettel, os estabelecimentos poderão estar abertos até às 22h com um máximo de quatro pessoas por mesa, com o devido distanciamento entre meses, e haverá testes rápidos obrigatórios para quem quer sentar-se no interior e também para os trabalhadores dos estabelecimentos.

Para quem optar por sentar-se no exterior não é obrigatório a realização de um teste rápido. Bettel referiu ainda que serão disponibilizados 500.000 de testes de antigénio numa primeira fase ao setor da Horeca. A reabertura dos restaurantes - a funcionar atualmente apenas em regime de esplanada, take away e/ou entrega ao domicílio- era uma das medidas mais aguardadas sobretudo pelo setor da Horeca, um dos mais prejudicados pela crise provocada pela pandemia.

Acompanhado pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, Bettel falou ao país após o final da reunião do Conselho de Ministros. Contrariamente ao que se falava, o recolher obrigatório não acaba mas começa uma hora mais tarde, entre as 00h e as 06h.

Há também um relaxamento no que toca às reuniões pessoais. Em vez de duas pessoas passam a ser permitidas receber em casa um máximo de quatro pessoas e não precisam de ser do mesmo agregado familiar. Exceções para as famílias com mais de quatro elementos.

O limite máximo de pessoas permitidos em eventos passa também de 100 para 150. e até mil pessoas com protocolo sanitário e autorização do Ministério da Saúde.

Segundo Bettel, a vacinação deverá ainda avançar a todo o gás nos próximos dias, com o Executivo a prever vacinar cerca de 58.000 pessoas, das quais 30.000 com a vacina da AstraZeneca (integrada na campanha paralela de vacinação voluntária lançada pelo Executivo). O próprio Xavier Bettel será vacinado com o fármaco da vacina sueco-britânica esta quinta-feira.

Ainda é cedo para declarar fim da pandemia

Apesar dos números mais otimistas das últimas semanas Bettel reiterou que ainda é cedo para declarar a vitória face ao vírus. E espera que a vacinação e o contínuo respeito pelas medidas e o distnaciamento social possam ajudar o regresso a uma vida mais normal.

Estas alterações fazem parte da revisão da chamada 'lei covid' que o Parlamento deverá debater e votar nos próximos dias para entrar em vigor no dia 16 de maio. A futura 'lei covid' estará em vigor até ao dia 12 de junho.



