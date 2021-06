Cada estabelecimento é livre de escolher se prefere faturar ou pagar do próprio bolso o teste à covid-19, disse o ministro das Classes Médias, Lex Delles, aos deputados esta segunda-feira.

Restaurantes e cafés é que vão decidir se faturam ou não autoteste aos clientes

Susy MARTINS Cada estabelecimento é livre de escolher se prefere faturar ou pagar do próprio bolso o teste à covid-19, disse o ministro das Classes Médias, Lex Delles, aos deputados esta segunda-feira.

O Governo distribuiu aos restaurantes e cafés um milhão de testes rápidos. No total, 2.600 empresas do setor receberam os autotestes, sendo que o número de testes gratuitos por estabelecimento é calculado em função do número de empregados declarados. Ou seja, os estabelecimentos mais pequenos receberam uma média de 80 autotestes, sendo que o número máximo foi de 640 unidades para os estabelecimentos maiores.

Ora, a partir de agora, quando o stock acabar, cabe ao setor da HORECA comprar os autotestes rápidos, para que estes possam ser utilizados pelos clientes. Segundo disse o ministro das Classes Médias, Lex Delles, em comissão parlamentar, cabe aos restaurantes e cafés decidir se vão ou não faturar o custo do autoteste ao cliente, uma vez que cada estabelecimento é livre de escolher se prefere faturar ou pagar do próprio bolso o teste à covid-19.

A apresentação de um teste negativo ao SARS-CoV-2 é obrigatória para todos aqueles que pretendem usufruir do interior de um restaurante ou café, desde 16 de maio. Porém não há dados sobre o número de casos positivos detetados com os autotestes junto dos clientes da HORECA. Segundo o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, cada semana há, em média, 200 pessoas que contactam as autoridades por terem tido um resultado positivo num teste rápido.



