Restaurantes Chi-Chi's vão fechar no Luxemburgo

O próximo domingo, dia 29, será o último dia que irão servir as suas especialidades mexicanas, depois de mais de 30 anos de existência.

Os restaurantes Chi-Chi’s no Luxemburgo vão fechar as suas portas definitivamente, a partir da próxima segunda feira, dia 30 de setembro.

Domingo, dia 29, será o último dia que os dois restaurantes, o da Place d’Armes, na cidade, e o de Utopolis, em Kirchberg, irão estar abertos para servir as suas especialidades mexicanas, margaritas e piñas coladas.

A notícia foi dada pelos próprios proprietários, ontem, na página do Facebook, sem no entanto, terem adiantado as razões para o fecho destes espaços que funcionam há mais de 30 anos no Grão-Ducado.

Nos comentários ao anúncio no Facebook, são muitos os que expressam a sua tristeza pelo encerramento dos Chi-Chi’s.

O primeiro ‘Chi-Chi’s foi inaugurado em 1989 no centro da capital. Só anos mais tarde, em 2017 os donos abriram o segundo em Kirchberg.



“Obrigada & Adeus. Caros Clientes. E sim, a aventura Chi-Chi’s no Luxemburgo chega ao fim. Obrigada pela vossa fidelidade e boas recordações temperadas com molho Tex-Mex”, agradece o restaurante no Facebook.

A cadeia tem mais quatro restaurantes na Bélgica.