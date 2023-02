Resposta a pedidos de asilo. Estado não cumpre a lei

Em Setembro Sírios e iraquianos são os que mais pedem asilo no Luxemburgo

No mês de Setembro pediram asilo político ao Luxemburgo 156 sírios e 101 iraquianos. Os refugiados fazem parte de um grupo de 374 pessoas que chegaram no mês passado ao Grão-Ducado: mais do dobro do que em igual período do último ano.