Responda aos inquéritos. Statec lança apelo em tempos de crise sanitária

Sem os números do Statec, o governo terá mais dificuldade a responder aos novos tempos. O Statec pede dados atualizados, precisos e fiáveis para estabelecer previsões futuras num contexto sem precedentes.

As estatísticas são mais importantes do que nunca em tempos de crise. É por esta razão que o Statec apela a todos os agregados familiares e empresas para que continuem a responder aos inquéritos.

Os dados dos inquéritos permitem ao governo tomar as medidas necessárias para fazer face à crise. Por isso mesmo, o Statec pede dados atualizados, precisos e fiáveis para estabelecer previsões futuras num contexto sem precedentes.



De resto, as estatísticas, análises e estudos económicos, são indicadores fundamentais para para monitorizar e antecipar a evolução do número de doentes e de camas hospitalares, mas também para estimar o impacto desta pandemia nas condições de vida dos cidadãos e na actividade económica do Luxemburgo.

Com os inquéritos presenciais suspensos, o instituo de estatística luxemburguês lembra que ainda é possível responder aos inquéritos através da Internet ou por telefone.





