Problema técnico afetou serviços de online banking da Spuerkees

Diana ALVES Durante a manhã desta segunda-feira, os clientes não conseguiam, por exemplo, aceder à aplicação móvel ou consultar a sua conta através do site.

Já está resolvido o problema técnico que deixou esta segunda-feira de manhã os clientes do Banque et Caisse d’Épargne de l’État (BCEE, também designado de Spuerkees) sem acesso ao serviço de online banking 'S-Net'.

Desde a manhã que os clientes do banco não conseguiam, por exemplo, aceder à aplicação móvel da Spuerkees nem consultar a sua conta através do site.

Numa mensagem no Facebook, por volta das 11h30, o banco pedia desculpa aos clientes, garantindo que tentaria resolver o problema o mais depressa possível.

Pouco depois das 13h, os clientes puderam, de novo, consultar e gerir as suas contas através da Internet.



De acordo com a RTL, os problemas técnicos abrangeram todo o sistema informático do banco, afetando também a fluidez do atendimento ao balcão.



A anomalia ocorreu poucos dias depois de um outro problema técnico ter condicionado durante várias horas os pagamentos e levantamentos de dinheiro com cartão no Luxemburgo, que afetou clientes do BCEE e do BGL BNP Paribas.

Ainda segundo o canal luxemburguês, a instituição bancária não revelou para já a origem do problema.

