A 31 de agosto de 1942, os habitantes de Wiltz iniciaram uma greve que se alastrou a todo o Luxemburgo.

Efeméride

Resistência luxemburguesa contra Alemanha nazi começou há 80 anos

Henrique DE BURGO A 31 de agosto de 1942, os habitantes de Wiltz iniciaram uma greve que se alastrou a todo o Luxemburgo.

Faz hoje 80 anos que começou o movimento de resistência contra o regime nazi no Luxemburgo.

A 31 de agosto de 1942, os habitantes de Wiltz iniciaram uma greve que se alastrou a todo o Luxemburgo, contra as deportações políticas e contra o decreto instaurado no dia anterior. Na véspera, 30 de agosto, o regime nazi decretou a incorporação nas suas forças armadas de todos os jovens luxemburgueses do sexo masculino nascidos entre 1920 e 1927.

A greve geral de 31 de agosto de 1942, em plena guerra, ficou conhecida como o início da resistência luxemburguesa às forças alemãs. Como represália, vários resistentes foram executados, outros foram deportados e também alguns morreram nos campos de concentração.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.