A maioria dos residentes no Luxemburgo gostaria de saber, de forma clara e antes das eleições legislativas de 14 de outubro, com que forças políticas os partidos gostariam de formar coligação. De acordo com a sondagem Politmonitor, divulgada hoje, 68% dos inquiridos quer conhecer as escolhas.

Residentes querem saber antes das eleições com quem os partidos querem coligar-se

Henrique DE BURGO

A grande novidade da mais recente sondagem encomendada pelo Luxemburger Wort e pela RTL ao instituto de sondagens TNS Ilres é a introdução da questão sobre a possibilidade de os partidos revelarem as suas escolhas sobre uma eventual coligação para as próximas eleições legislativas de 14 de outubro.

De acordo com a sondagem Politmonitor, divulgada hoje, 68% dos inquiridos gostaria de saber, de forma clara e antes das eleições, com que forças políticas os partidos gostariam de formar coligação.

Entre os mais jovens, dos 18 aos 24 anos, a percentagem aumenta para os 80% enquanto para os residentes com mais de 65 anos a taxa é de 60%.



Questionados sobre a participação na próxima (eventual) coligação, 61% dos inquiridos respondeu querer ver o partido cristão-social do CSV fazendo parte de um governo de coligação. Os Verdes somam 58% de aprovação, os socialistas do LSAP 53% e os liberais do DP 46%. Os dois partidos com menor representação parlamentar, os conservadores do ADR e déi Lénk (a Esquerda), estão fora das preferências dos residentes com, respetivamente, 21% e 22%.



Aumenta número de residentes que acha que Governo controla situação do país

O número de residentes no Luxemburgo que acredita que a atual coligação governamental DP/LSAP/os Verdes controla a situação do país continua a aumentar. De acordo com a sondagem Politmonitor, 68% dos residentes dá nota positiva ao Governo, contra 32%.



Na última sondagem, levada a cabo em dezembro de 2017, 66% dos inquiridos (menos dois pontos percentuais do que agora) respondeu que o Governo controlava a situação do país. O crescimento regista-se desde novembro de 2014: 63% (maio de 2017), 60% (janeiro de 2017), 55% (maio de 2016), 49% (novembro de 2015), 39% (junho de 2015) e 35% (novembro de 2014). Antes desta última data, a taxa era de 50%.



Os residentes mostram um forte interesse geral pela política do Grão-Ducado. Do total de inquiridos, 13% tem todo o interesse (o mesmo valor em relação a dezembro de 2017), 28% tem um forte interesse (-2%) e 41% mostra algum interesse na política do país (+4%). Pela negativa, 14% mostra pouco interesse (-1%) e 3% nenhum interesse.

Maioria satisfeita com situação económica



Questionados sobre a atual situação económica do Luxemburgo, a maioria dos inquiridos mostrou-se satisfeito. Do total, 89% (87% no mês de dezembro) avalia de forma positiva a sua atual situação pessoal e familiar, enquanto 91% (88% em dezembro) avalia também como positiva a atual situação económica do país. Tanto num como noutro caso, a tendência é de evolução comparativamente com os últimos anos.

CSV continua a ser o partido que inspira maior confiança



Sobre os partidos, a sondagem Politmonitor aponta que os cristãos-sociais do CSV são os que inspiram maior confiança aos residentes no Grão-Ducado, apesar de uma ligeira quebra de confiança. O CSV regista uma percentagem de 34%, menos dois pontos percentuais do que em dezembro (36%).



O DP aparece em segundo lugar com os mesmos 15%, seguidos pelos socialistas 15% (13% em dezembro), os Verdes (que sobem de 9% para 10%), déi Lénk com os mesmos 4%, ADR também com 4% (3% em dezembro), Partido Pirata e partido comunista, ambos com 1%.



Questionados sobre o grau de confiança que depositam em diferentes instâncias políticas, o Governo é a classe que recebe mais confiança (54) do que desconfiança (43). Seguem-se os partidos políticos (52/43) e os sindicatos (51/40). Na última sondagem, os sindicatos eram a classe que recebia mais confiança (51) do que desconfiança (40). A oposição (49/45) e o patronato (45/41) também recebem mais nota positiva que negativa nesta sondagem.

A sondagem Politmonitor foi feita entre 16 e 24 de maio. O instituto de sondagens utilizou uma amostra constituída por 1.040 pessoas com mais de 18 anos em todo o país. Os inquiridos responderam à sondagem por telefone (49%) e por internet (51%) via MyPanel do instituto TNS Ilres.