Residentes no Luxemburgo entre os europeus com menos dificuldades financeiras

Susy MARTINS

Os residentes do Luxemburgo estão entre os europeus com menos dificuldades em pagar as faturas de água, aquecimento e eletricidade no final do mês.

No Grão-Ducado, 3,6% da população declara não ter dinheiro suficiente para pagar essas contas, ao fim do mês. Portugal surge logo a seguir nesta classificação do Eurostat, com uma percentagem de 4,5%.

Os dados do gabinete europeu da estatística, referentes a 2018, revelam que embora o Luxemburgo esteja bem classificado neste estudo a situação tem-se agravado. Em 2017, apenas 1,7% das famílias enfrentavam dificuldades financeiras, o que representa uma diferença de 1,9% num ano. Mesmo assim muito abaixo da média europeia de 7%.

Holanda (1,5%), República Checa (2,1%) e Suécia (2,2) são os países europeus em que os agregados familiares menos dificuldades dizem ter para pagar as faturas no final do mês.

Em contrapartida, Grécia (35,6%), Bulgária (30,1%) e Croácia (17,5%) são os países da UE com mais dificuldades.