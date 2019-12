Residentes falam mais 540 milhões de minutos através do telefone fixo

Os residentes estão a falar menos através do telefone fixo e cada vez mais por telemóvel.

Os residentes estão a falar menos através do telefone fixo e cada vez mais por telemóvel.

A constatação não é nem nova nem surpreendente, mas dados divulgados agora pelo ministro das Comunicações revelam mais detalhes sobre essa evolução.

Segundo Xavier Bettel, que cita estatísticas do Instituto Luxemburguês de Regulação (ILR), o volume de comunicações do serviço de telefone fixo baixou de 854 milhões de minutos, em 2013, para 541 milhões, em 2018. Já no que toca às comunicações móveis, esse volume cresceu de 1032 para 1299 milhões de minutos, no mesmo período.

Mesmo assim, o número de linhas telefónicas existentes manteve-se relativamente estável, verificando-se até um ligeiro aumento de 267.400, em 2013, para 273.300, no ano passado. O primeiro-ministro, que também tutela a pasta das Comunicações, sublinha, contudo, que muitas destas linhas são usadas para aceder à Internet ou televisão.

Na resposta a uma questão parlamentar do deputado Mars Di Bartolomeo, o primeiro-ministro e ministro das Comunicações, adianta, no entanto, que estes dados ainda não incluem serviços como o Skype ou WhatsApp.

