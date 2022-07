Até agora, era preciso viver no Luxemburgo há cinco anos para exercer este direito.

Eleições

Eleições comunais. Residentes estrangeiros já podem votar sem estar no país há cinco anos

Maria MONTEIRO Até agora, era preciso viver no Luxemburgo há cinco anos para exercer este direito.

É bem provável que a ida às urnas nas próximas eleições comunais, agendadas para 11 de junho de 2023, seja a mais movimentada em muitos anos. Esta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou por maioria uma proposta para retirar a cláusula que impedia a participação de cidadãos de outros países no ato eleitoral das suas comunas.

De acordo com dados do Ministério da Família, Integração e da Grande Região e do Centro de Estudos e Formações Interculturais e Sociais (CEFIS), 33% dos residentes (75.226 pessoas) não puderam inscrever-se para votar em 2017 por não viverem no Grão-Ducado há pelo menos cinco anos, como exigia a lei de 18 de fevereiro de 2003,Com a abolição desta condicionante, a ministra do Interior espera que haja “uma maior participação de estrangeiros na vida política do país”.

Em comunicado, Taina Bofferding salienta que a taxa de participação “tem vindo a aumentar constantemente desde 1999”, mas “[os números] estão longe de ser satisfatórios”.

Para a ministra da Família e da Integração, a possibilidade de escolher os representantes da sua comuna “facilita a integração [dos imigrantes]”, tornando-os mais conscientes e interessados pelas “decisões políticas que afetam as suas vidas”. A importância do voto nas comunais deverá ser divulgada através da campanha de sensibilização e informação “Je peux voter” (“Eu posso votar”).

Além da abolição da cláusula de residência mínima, o projeto de lei aprovado vai permitir estender o prazo de inscrição nos cadernos eleitorais para cidadãos não-luxemburgueses.

Estes terão mais 32 dias para se registarem, podendo fazê-lo até 55 dias antes do dia das eleições comunais, em vez dos 87 que vigoravam anteriormente.



