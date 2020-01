A despesa das famílias europeias em restaurantes representou 7% do total das despesas de consumo, em 2018. No Luxemburgo foi de 5,7%.

Residentes entre os europeus que menos vão comer fora

Susy MARTINS

As famílias luxemburguesas gastaram 5,7% do seu orçamento em restaurantes e outros estabelecimentos semelhantes, em 2018. No que toca a almoços e jantares fora de casa, o país situa-se abaixo da média europeia, que é de 7%.

Irlanda (14,4%), Espanha (13%), Malta (12,6%) e Grécia (12,4%) são os países do bloco que mais dinheiro consagram a refeições em restaurantes. No extremo oposto da tabela estão Roménia (1,9%), Polónia (3%) e Lituânia (3,4%).

Estes dados foram divulgados pelo gabinete europeu de estatística, Eurostat, e mostram que entre 2008 e 2018 a despesa total das famílias com serviços de restauração tem aumentado na maioria dos Estados-membros. No Luxemburgo, a despesa manteve estável.

Já as famílias portuguesas estão entre as que mais dinheiro reservam para comer fora, dedicando 9,2% do seu orçamento.