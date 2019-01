Os residentes do Luxemburgo são os europeus com menos dificuldades na hora de pagar a fatura do aquecimento. É pelo menos isso que dizem os dados do Eurostat divulgados hoje no site oficial do instituto europeu da estatística.

Residentes do Luxemburgo são os europeus com menos dificuldades em pagar aquecimento

Diana Alves Os residentes do Luxemburgo são os europeus com menos dificuldades na hora de pagar a fatura do aquecimento. É pelo menos isso que dizem os dados do Eurostat divulgados hoje no site oficial do instituto europeu da estatística.

'Apenas' 1,9% dos residentes do grão-ducado dizem não ter tido condições financeiras, em 2017, para manter a casa ou apartamento na temperatura ideal durante os meses mais frios do ano. O Luxemburgo é o único Estado-membro onde essa taxa ficou abaixo dos 2%. Mesmo assim, verifica-se uma subida de duas décimas face ao ano anterior.

Se olharmos para o outro extremo da tabela, a percentagem dispara para os 36,5% na Bulgária. A seguir aos búlgaros, aparecem os lituanos (28,9%), os gregos (25,7%) os cipriotas (22,9%) e depois os portugueses (20,4%). Segundo as contas do Eurostat, a média europeia nesta matéria rondava, em 2017, os 8%, sendo que o valor tem vindo a cair nos últimos anos.

Apesar de o Luxemburgo ser o melhor aluno nesta matéria, a situação tem-se deteriorado nos últimos anos, com a taxa de pessoas com dificuldades em pagar o aquecimento a subir mais de um ponto percentual entre 2006 e 2017.