Residentes do Luxemburgo entre os europeus com menos dificuldades em pagar aquecimento

Diana ALVES

Os residentes do Luxemburgo estão entre os europeus com menos dificuldades na hora de pagar a fatura do aquecimento. Mesmo assim, a taxa registou um ligeiro aumento. É pelo menos isso que mostram os dados do Eurostat divulgados hoje no site oficial do instituto europeu da estatística.

‘Apenas’ 2,1% dos residentes do grão-ducado dizem não ter tido condições financeiras, em 2018, para manter a casa ou apartamento na temperatura ideal durante os meses mais frios do ano. O Grão-Ducado é um dos Estados-membros com as taxas mais baixas, sendo apenas ultrapassado por Áustria (1,6%) e Finlândia (1,7%)

No entanto, o Grão-Ducado apresenta uma subida de duas décimas face ao ano anterior, deixando assim de estar abaixo da barreira dos 2%.

Se olharmos para o outro extremo da tabela, a percentagem dispara para os 34% na Bulgária. A seguir aos búlgaros, aparecem os lituanos (28%), os gregos (23%) os cipriotas (22%) e depois os portugueses (19%). Segundo as contas do Eurostat, a média europeia nesta matéria rondava, em 2018, os 7%, sendo que o valor tem vindo a cair nos últimos anos.