Residentes de lares representam quase metade dos óbitos por covid-19 no Luxemburgo

A covid-19 já roubou a vida a 557 pessoas no Luxemburgo desde o início da pandemia e quase metade (262) residiam em lares de idosos. Sendo que 162 desses residentes acabaram mesmo por morrer nessas instituições e não num dos quatro hospitais do país que acolhem doentes com covid-19, segundo avança a edição alemã do Wort, citando fonte do Ministério da Família.

A maioria dos óbitos, 424 do total de 557, ocorreu entre 14 de outubro e 18 de janeiro. Isto é, durante a segunda vaga da pandemia.

Durante a primeira vaga, entre março e outubro de 2020, o Luxemburgo registou 133 mortes atribuídas à doença provocada pelo novo coronavírus. Atualmente há 12 lares do país com registo de casos de covid-19, num total de 36 utentes infetados.

Um número que baixou consideravelmente, uma vez que a 17 de novembro do ano passado ainda se registavam 259 casos de infeção ativas, repartidas por 28 lares.Ainda segundo o Wort foram testadas 1.242 pessoas que trabalham nas estruturas para idosos e 1.594 moradores, desde o início da pandemia.



