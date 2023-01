O sistema nacional de alerta à população é novamente testado esta segunda-feira.

GouvAlert

Residentes de Esch e Differdange vão receber uma mensagem

Diana ALVES

O sistema nacional de alerta à população é novamente testado esta segunda-feira. Desta vez, o teste mensal visa dez comunas, entre as quais Esch-sur-Alzette e Differdange.



Trata-se de mais um teste realizado no âmbito da reestruturação do sistema de alerta. Quer isto dizer que as sirenes vão soar e que será enviada uma mensagem através da aplicação GouvAlert e um SMS de alerta à população de uma determinada zona do país. Esta segunda-feira estão em causa os residentes das comunas de Käerjeng, Dippach, Pétange, Differdange, Sanem, Leudelange, Reckange-sur-Mess, Mondercange, Schifflange e Esch-sur-Alzette.

Dados pessoais não serão guardados

Apenas as pessoas com telemóveis conectados com uma estação da base de telefonia móvel daquelas comunas receberão o SMS. Os visados não têm de fazer nada, já que se trata apenas de um teste.

Em comunicado, os ministérios de Estado e do Interior voltam a assegurar que “nenhum dado pessoal será recolhido ou armazenado pelo Estado no âmbito dos testes do sistema de alerta à população”.

Qualquer sugestão ou feedback sobre o sistema pode ser transmitida às autoridades através do e-mail lu-alert@mi.etat.lu.

