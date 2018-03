A maioria dos residentes concorda com a legalização total da canábis. Segundo uma nova sondagem do TNS-Ilres, 56% dos residentes são favoráveis a uma lei que legalize o consumo de canábis, seja para fins terapêuticos ou recreativos.

Residentes concordam com legalização total de canábis

Já 41% dos participantes são contra a legalização, ao passo que 3% dizem não ter opinião sobre o assunto.

Embora a maioria dos inquiridos seja pró-legalização, cerca de 38% dos apologistas defendem que a legalização deve ser feita mediante algumas condições específicas. Condições essas que não são reveladas na sondagem.

Sem grandes surpresas, os jovens dos 18 aos 24 anos são o grupo etário que mais defende que o consumo da planta seja permitido no país, tanto a nível recreativo como terapêutico. Já no que toca aos residentes a partir dos 65 anos, um em cada quatro é contra.

Foto: Gerd Braune

A sondagem do TNS-Ilres foi realizada no mês de fevereiro. Foram entrevistadas 537 pessoas com 18 anos ou mais.

Recorde-se que o Governo aprovou, no final de outubro do ano passado, em Conselho de Ministros, a autorização da canábis medicinal. Uma decisão apoiada por várias organizações, entre as quais a associação luxemburguesa de doentes Patiente Vertriedung, que ainda recentemente se pronunciou sobre a matéria.