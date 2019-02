Residente do Luxemburgo ainda estará na Síria a combater pelo Estado Islâmico

Um residente do Luxemburgo ainda estará na Síria a combater nas fileiras do autoproclamado Estado Islâmico. Tratar-se-á, “muito provavelmente”, do português Steve Duarte, antigo residente no grão-ducado.

Diana Alves Um residente do Luxemburgo ainda estará na Síria a combater nas fileiras do autoproclamado Estado Islâmico. Tratar-se-á, “muito provavelmente”, do português Steve Duarte, antigo residente no grão-ducado.

O diretor de assuntos penais do Ministério da Justiça, Luc Reding, disse ao diário L'Essentiel que "a pessoa suspeita de continuar em zona de conflito foi notificada às autoridades e a situação é regularmente reavaliada".

O responsável adiantou ainda ao jornal que "as autoridades competentes não se podem pronunciar sobre casos concretos", recusando-se assim a revelar a identidade do jiadista. Embora não haja confirmação oficial, o L'Essentiel escreve que o Governo "deixa antever, de forma implícita, que a pessoa em questão [Steve Duarte] não regressou ao Grão-Ducado".

Steve Duarte, conhecido na cena hip-hop luxemburguesa por "Pollo", é originário da comuna de Kehlen, e estará a combater nas fileiras do grupo extremista Estado Islâmico desde 2014.

No início de fevereiro de 2016, foi divulgado na internet um vídeo do alegado jiadista luso-descendente Steve Duarte. Nas imagens, o alegado jiadista luso-luxemburguês "mata a tiro um dos cinco reféns" que aparecem na imagem, identificados como "traidores do Estado Islâmico", segundo noticiou na altura o jornal Expresso.