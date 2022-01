Um homem refugiou-se numa varanda do sexto andar e teve de ser retirado com a ajuda de uma escada dos bombeiros.

Luxemburgo 4

Bombeiros

Esch. Resgatado de varanda do sexto andar por causa de incêndio

Tiago RODRIGUES Duas pessoas foram resgatadas de um prédio na sequência de um incêndio num apartamento no quinto andar, na tarde de quarta-feira, em Esch-sur-Alzette. Um homem refugiou-se numa varanda do sexto andar e teve de ser retirado com a ajuda de uma escada dos bombeiros.

O incêndio deflagrou por volta das 15 horas, num apartamento do quinto andar de um prédio em Esch.

Um dos ocupantes do apartamento foi "localizado e resgatado pelos bombeiros", informou o CGDIS.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 Foto: CGDIS

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: CGDIS Foto: CGDIS Foto: CGDIS Foto: CGDIS

Outro residente refugiou-se numa varanda do sexto andar para fugir às chamas. O homem teve de ser resgatado com a ajuda de uma escada gigante do veículo dos bombeiros.

O fogo foi "rapidamente extinto pelos cerca de trinta bombeiros que foram enviados para o local", disseram os serviços de emergência.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.