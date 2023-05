A meteorologia no ano passado não contribuiu para estas reservas.

Seca

Reservas de água subterrânea em queda

Susy MARTINS A meteorologia no ano passado não contribuiu para estas reservas.

Há menos reservas de água subterrânea do que nos anos anteriores. Entre outubro do ano passado e o mês de março deste ano, as reservas caíram 30%.

Segundo a ministro do Ambiente, Joëlle Welfring, numa resposta parlamentar, a meteorologia no ano passado não contribuiu para estas reservas. Um verão demasiado seco fez com que os meses de outono não conseguissem colmatar o défice de água.

Vídeo. Peixes resgatados de rio quase seco em Espanha Peixes foram transferidos para outro rio nas imediações.

Para além disso, a ministra salienta que não caiu chuva suficiente no mês de fevereiro deste ano. Daí a Administração das Águas informar que está atenta à evolução da situação.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.