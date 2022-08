Qual é o impacto da atual seca no abastecimento de água potável no Luxemburgo? Saiba quais são as comunas mais afetadas.

Reservas de água potável "críticas" em algumas comunas

Uma coisa é certa: as sucessivas vagas de calor que ocorreram no Luxemburgo durante o Verão, levando a uma grave seca, realçaram a importância da água e a necessidade de proteger este recurso a todo o custo. Mas estará o país equipado para lidar com os próximos caprichos das alterações climáticas?

Brigitte Lambert, investigadora sénior da Divisão de Águas Subterrâneas e Águas Potáveis, salienta que as reservas de água potável são suscetíveis de sofrer uma pressão considerável a médio prazo, dadas as condições meteorológicas dos últimos anos.

Como é fornecida água ao Luxemburgo? Cerca de 50% da água potável do país provém das suas águas subterrâneas, a outra metade vem do lago Haute-Sûre, que é tratada na estação de tratamento de Eschdorf. "A vantagem disto é que a água é menos afetada pela queda do nível da água, ao contrário de um rio, por exemplo", explica Brigitte Lambert. "O fornecimento é portanto garantido sem qualquer problema. O único fator limitante é a capacidade de tratamento. Contudo, a estação de Eschdorf é capaz de processar mais de 40.000m³ por dia, elevando a capacidade total para 110.000m³ por dia".

Para ter uma ideia, são consumidos em média 120.000m³ por dia no Luxemburgo.

O problema das águas subterrâneas

E as águas subterrâneas? O quadro é muito menos encorajador. "Cerca de 60.000m³ de águas subterrâneas estão disponíveis todos os dias, ou seja, metade do consumo diário. No entanto, esta capacidade depende inevitavelmente das condições meteorológicas. Por outras palavras, as águas subterrâneas só são recarregadas durante o período de Inverno", explica Lambert.

Isto significa que durante o Verão, e independentemente das condições meteorológicas, a recarga das águas subterrâneas é muito limitada. "Na verdade, a seca atual tem pouco ou nenhum efeito sobre os recursos. Por outro lado, terá um impacto mais ou menos importante no próximo período de recarga, no próximo Inverno, neste caso", esclareceu.

Porque é que isto acontece? Muito simplesmente porque a saturação do solo, que é necessária para recarregar o lençol freático, é atualmente muito deficiente. "Os solos são muito secos. Assim, quando começar a chover no Outono, levará algum tempo até que o solo esteja saturado. Portanto, há recursos que levam vários meses ou mesmo anos a regressar a um estado normal. E é precisamente sobre estes recursos que vemos uma queda nos fluxos".

Tanto que a situação está a tornar-se crítica em algumas regiões, como prevê Brigitte Lambert. "Existem comunas autónomas que não estão ligados a uma associação de água potável e não podem utilizar a água do reservatório. Por conseguinte, dependem essencialmente das suas águas subterrâneas, e isto pode ser um problema".

Comunas do leste mais afetadas

Para a investigadora, trata-se principalmente de comunas no leste do país, especialmente na região de Mullerthal. "A situação aí é bastante tensa neste momento. Especialmente porque a queda no consumo que se verifica normalmente no Verão, devido às férias coletivas, não ocorre porque durante o Verão estas comunas são muito populares entre os turistas e, portanto, o consumo de água não cai da mesma forma que no resto do país".

Brigitte Lambert é muito clara sobre este ponto: o risco, a médio e longo prazo, é que deixará de haver água suficiente para estas comunas. No entanto, não se trata de ficar de braços cruzados à espera do pior cenário. "Como Estado, encorajamos estas comunas a interligarem-se com as comunas vizinhas ou a formarem um sindicato, a fim de assegurar o abastecimento através de fontes comuns. Temos também a possibilidade de subsidiar até 50% dos projetos regionais que vão nessa direção. Há também importações de água da Alemanha, mas esta continua a ser muito limitada e diz respeito apenas à parte local".

Então o que podemos esperar se o próximo Outono e Inverno forem particularmente secos? "De facto, tem sido observado que são necessários vários anos consecutivos de recargas deficitárias para se atingir uma situação realmente tensa em todo o país. Um único ano deficitário não é suficiente. Por exemplo, o Inverno passado acompanhou a média dos outros anos em termos de recarga e o Verão passado (o ano das cheias) foi muito húmido, o que permitiu contrabalançar os défices acumulados nos anos anteriores", notou Lambert.

Estratégia nacional para evitar a escassez

O Luxemburgo tem atualmente as condições necessárias para satisfazer a procura de água por parte da população. Contudo, o Grão-Ducado já está a experimentar um aumento demográfico sem precedentes, que deverá continuar aumentar no futuro. O país já está, portanto, a trabalhar numa estratégia nacional para evitar uma escassez. Será que isto exigirá novos recursos? "Estamos cientes desta evolução e já fizemos as nossas próprias projeções em termos de necessidades futuras. Descobrimos que dentro de cerca de quinze anos, os recursos serão bastante curtos", receia Brigitte Lambert.

Neste contexto, foi desenvolvida uma estratégia nacional para assegurar um abastecimento suficiente a longo prazo. "Esta estratégia baseia-se em três pilares. A primeira é a proteção sistemática de todos os recursos disponíveis", revelou.

Entre as ideias em cima da mesa para o conseguir está a reabilitação de vários pontos de extração de águas subterrâneas, muitos dos quais foram abandonados devido à presença de nitratos e resíduos acumulados como resultado de uma agricultura intensiva. "Nos últimos anos, estimamos o défice em cerca de 13.000m³ por dia", disse Lambert.

O segundo pilar junta-se ao primeiro com a proteção sistemática de todas as poupanças de água a todos os níveis da sociedade. "Do fornecedor ao consumidor, passando pelos setores industrial e agrícola".

Nos últimos anos, estimamos o défice em cerca de 13.000m³ por dia devido a pontos de extracção de águas subterrâneas abandonados. Brigitte Lambert

Para o conseguir, é necessário alterar o comportamento do cliente para utilizar a água de forma mais racional e consciente. "Estou a pensar, em particular, em mais aparelhos e instalações que poupam água", salientou a investigadora.

Finalmente, o terceiro e último pilar diz respeito à substituição. "Isto significa utilizar um recurso que não seja água potável para certas ações do dia-a-dia: descarga da sanita, limpeza ou rega do jardim. Estou a pensar na água da chuva, mas aqui, mais uma vez, temos de estar conscientes de que se trata de sistemas que requerem uma multiplicação das redes internas nos edifícios onde tal é possível, especialmente em novas construções".

E se tudo isto não foi suficiente, um grande projeto está também em cima da mesa: o de tornar a água do Moselle potável, um processo que não é tecnicamente impossível, mas que requer algum tempo. "Os estudos de viabilidade estão a ser finalizados e serão concluídos até ao final deste ano", garantiu Lambert.

Dicas para poupar água... e dinheiro A mensagem tem sido reforçada a nível político há anos: precisamos de gerir os nossos recursos hídricos com parcimónia. O conselho dado por Brigitte Lambert, por muito simples que seja, pode fazer uma verdadeira diferença para o planeta, mas também e sobretudo para a sua carteira. "Antes de mais, creio que o reflexo de fechar sistematicamente a torneira quando não é necessário deve ser mais realçado. Quando escovar os dentes, lavar as mãos ou tomar um duche, não há necessidade de manter a torneira aberta o tempo todo". De acordo com Lambert, este simples gesto pode poupar-lhe muito dinheiro. "Um chuveiro normal utiliza entre 12 e 15 litros por minuto. Se eu fechar a torneira quando passo o gel de banho, já poupei cerca de 15 litros de água. Se eu fizer isto todos os dias, garanto que as poupanças serão reais. Se todos os habitantes do Luxemburgo que, em média, consomem 135 litros de água por dia o fizessem, a diferença seria significativa. A investigadora também aconselha a população a escolher a água da torneira em vez da água engarrafada. Isto também se refletirá na sua conta. "Se encher uma jarra com um litro de água da torneira, terei consumido um litro de água. Mas se bebo um litro de água engarrafada, dependendo do tipo de embalagem, consumi de facto quatro a oito litros de água devido ao processo de produção da garrafa, para não mencionar a pegada de CO2. E depois, muito simplesmente, uma família de quatro pessoas pode poupar até 1.500 euros por ano, bebendo água da torneira". Lambert também nota como a produção de carne é intensiva em água. Por exemplo, um quilo de carne de vaca requer cerca de 700 litros de água. "É o mesmo para a indústria têxtil e de vestuário. Não diz necessariamente respeito ao Luxemburgo, mas a água necessária para produzir a sua roupa vem de qualquer outra parte do mundo".

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort)

