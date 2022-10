O ministro da Energia indicou numa resposta parlamentar que as reservas são suficientes para enfrentar uma eventual escassez.

Reservas de emergência de produtos petrolíferos dão para 45 dias

Cenas de caos e longas filas de espera nas estações de serviço. Desde o início do mês, França tem sido afetada por uma greve dos trabalhadores dos grupos petrolíferos. Seis das sete refinarias estão atualmente paradas. A greve, em curso há quase duas semanas, está a causar problemas de abastecimento em algumas estações de serviço: 30% das bombas francesas estão vazias.

Embora a situação não seja de modo algum comparável à do Luxemburgo, a guerra na Ucrânia e a atual crise energética suscitaram receios de escassez de combustível. Devemos esperar problemas de abastecimento de produtos petrolíferos num futuro próximo?

Em resposta a uma pergunta dos deputados Fred Keup e Fernand Kartheiser (ADR), o ministro da Energia, Claude Turmes (déi gréng), assegura que, "embora a situação nos mercados internacionais seja atualmente muito difícil, não há atualmente uma escassez aguda de produtos petrolíferos".

Armazenamento nos países vizinhos

Os dois deputados da ADR queriam saber, entre outras coisas, o estado das reservas nacionais de petróleo em caso de emergência, fazendo referência a uma pergunta parlamentar de março de 2018. Nesta pergunta, foi mencionado um stock de segurança. O ministro fez questão de salientar que a lei que rege o mercado dos produtos petrolíferos "estipula que qualquer importador deve manter pelo menos 8 dias de reservas de segurança no território nacional". A isto deve ser acrescentado o equivalente a "37 dias de reservas de segurança", desta vez em território regional. Isto eleva a reserva total, disponível para abastecer o território nacional em caso de emergência, para 45 dias.

As reservas de segurança do Luxemburgo são conservadas nos países vizinhos, na Alemanha, França, Bélgica e Países Baixos, recordou o ministro. Uma diretiva europeia, transposta para o direito luxemburguês, obriga os Estados-membros que armazenam a reserva estratégica de outro Estado a assegurar a sua permanente "disponibilidade e acessibilidade". O ministro salientou que, em caso de crise de abastecimento, "não há razão para duvidar" que qualquer um destes Estados-Membros não cumprirá as disposições da diretiva.

Capacidade de armazenamento é adequada

O ministro também indicou na sua resposta que todas as licenças para instalações de armazenamento em território nacional que deveriam expirar em 2020 "foram prorrogadas". Atualmente, o país conta com os depósitos de petróleo da Shell, Q8 e Esso em Bertrange, EFR em Hollerich e Luxfuel no Findel para manter as suas reservas. Segundo o ministro, "as atuais capacidades de armazenamento no território nacional parecem adequadas" e suficientes para assegurar o abastecimento do país no futuro, dado que se prevê uma diminuição do consumo de produtos petrolíferos nos próximos anos.

As reservas de segurança no território nacional e regional "são regularmente verificadas por um perito independente", acrescenta Claude Turmes. O último controlo efetuado data do final de 2021 e não foi encontrada qualquer anomalia.

O ministro da Energia salienta também que a atual crise é internacional, não local. "Em caso de escassez de oferta, uma ação internacional/europeia seria certamente mais apropriada do que uma ação centrada unicamente no mercado local", concluiu.

