Resíduos radioativos belgas podem trazer riscos para água potável do Luxemburgo

Jacques GANSER Ministério do Ambiente do Grão-Ducado apresentou relatório sobre os riscos de poluição do abastecimento de água potável do país caso o aterro se materialize.

A polémica referente ao projeto belga do aterro de resíduos radioativos na fronteira com o Luxemburgo está longe do fim. O Ministério do Ambiente do Luxemburgo voltou à carga com um novo relatório que solicita ao Ministério Federal da Energia da Bélgica que realize um estudo de impacto ambiental, incluindo os riscos para o território luxemburguês. Em particular, sobre as reservas de água potável.

As autoridades belgas reiteram que o descarte geológico de resíduos nucleares "geralmente não apresenta grandes riscos". Mas tal é refutado pelo Ministério luxemburguês, que afirma que as reservas subterrâneas de água estão em constante movimento, conectadas umas às outras, em larga escala.

Num relatório complementar, a administração de gestão da água do país examinou os extratos geológicos determinados pelo projeto belga como possíveis locais de armazenamento. Incluindo camadas de argila que se estendem pela região de Gaume até ao Luxemburgo.

Embora a argila tenha boas qualidades no que toca a repelir os reativos tóxicos, a camada tem apenas 60 metros de espessura em média e pode ir ate entre 90 e 400 metros de profundidade. Valores insuficientes, de acordo com alguns especialistas.

"Os riscos são enormes, mas completamente ignorados. Queremos que riscos potenciais sejam identificados e avaliados além-fronteiras", disse a ministra do Ambiente Carole Dieschbourg à edição alemã do Luxemburger Wort.

De facto, para projetos semelhantes em França e na Suíça, eram necessárias uma espessura mínima de 100 metros uma profundidade entre 300 e 1000 metros. Mediante isto, a administração de gestão da água do país concluiu que o local não é adequado para o enterro de resíduos.

Marie-Christine Marghem, ministra da Energia e Ambiente belga, afirmou recentemente que "nada foi decidido ainda" e que "o processo durará décadas terminando por volta de 2040. De acordo com o cronograma atual, a obtenção da autorização de operação está prevista para 2050", disse.

Artigo original publicado na edição alemã do Luxemburger Wort. Edição de Ana Patrícia Cardoso.

