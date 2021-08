Quando o albergue de inverno fecha e os sem-abrigo têm de voltar às ruas

Os vãos de escada e bancos de jardim foram tomados pela população sem-abrigo da capital. Sobretudo desde o início de julho, altura em que fechou o WAK - um albergue de 250 camas que acolhe pessoas sem teto nos meses de frio. Associações de direitos humanos dizem há um espaço disponível para evitar uma crise social e de saúde pública. Uma petição pede para as instalações permanecerem abertas todo o ano. O governo, no entanto, recusa a ideia. História de um abrigo vazio numa cidade de ruas cheias.

Os vãos de escada e bancos de jardim foram tomados pela população sem-abrigo da capital. Sobretudo desde o início de julho, altura em que fechou o WAK - um albergue de 250 camas que acolhe pessoas sem teto nos meses de frio. Associações de direitos humanos dizem há um espaço disponível para evitar uma crise social e de saúde pública. Uma petição pede para as instalações permanecerem abertas todo o ano. O governo, no entanto, recusa a ideia. História de um abrigo vazio numa cidade de ruas cheias.

Viktor Raach é luxemburguês, Albertina Dias é portuguesa. Dormem no carro há mês e meio. Não têm abrigo que os acolha. Foto: Cláudia Silva

No fundo, Viktor Raach até acha que ele e a mulher têm sorte. A bagageira do carro tem-lhes servido de casa há mês e meio, se estivessem na rua ambos dormiriam sob um teto de estrelas. "O pior é quando tenho de dar banho à minha companheira. Ela não mexe a parte direita do corpo e então precisa de ajuda, não a posso levar a um banho público sequer. Limpo-a com toalhitas húmidas, mas como o espaço é acanhado tenho de abrir as portas e toda a gente consegue vê-la despida", diz o homem. "É muito indigno."

Raach tem 73 anos, nasceu em Dudelange. Trabalhou numa plataforma petrolífera no Mar do Norte até se fartar da ondulação e voltou ao Luxemburgo dias depois de celebrar os 40. Desde essa altura que vive a fazer biscates de eletricista e pedreiro, também dá uns toques de carpintaria quando é preciso.

A mulher chama-se Albertina Dias, tem 48. Nasceu na Praia, capital de Cabo Verde, mudou-se aos oito anos para Palmela e há 20 que está no Grão-Ducado. Tem nacionalidade portuguesa, trabalhava em limpezas na capital luxemburguesa e tinha uma vida digna até há dois anos sofrer o primeiro de dois ataques cardíacos. "Foi isso que deu cabo dos nossos planos", diz o marido, segurando-lhe a mão. "Não a culpo de nada. É a minha mulher, é o amor da minha vida e cuidarei dela até ao limite das forças. Mas a vida não correu como queríamos e somos dois corações partidos que para aqui andamos."

A cama montada na bagaeira, com os bancos recuados. Junto aos bancos da frente, sacos com roupa, produtos de higiene e comida. Foto: Claudia Silva

Quando Albertina caiu, nem um nem outro podiam trabalhar para meter dinheiro em casa. Ele nunca fez descontos, e agora vive do REVIS (rendimento social de inserção) - 772 euros mensais. Ela sempre trabalhou a negro, o mais que pode contar são 194 euros de subsídio de invalidez da Segurança Social portuguesa. "Só a nossa renda era de 1.100 euros, vivíamos numa casa cheia de humidade, e mesmo assim custava mais do que ganhávamos. Quando trabalhávamos conseguíamos dar um jeito às contas, mas depois a Albertina teve o segundo enfarte em 2020 e deixou de poder trabalhar", conta Raach.

Ele ainda aguentou o barco até ao início deste ano, mesmo que os 73 anos pesassem nas articulações aceitava qualquer trabalho nas obras. "Em janeiro ela apanhou uma infeção pulmonar. Foi a humidade daquelas malditas paredes, tenho a certeza. A partir daí, tive de ficar em casa a tomar conta dela", e o homem suspira profundamente. Deixaram de conseguir pagar a renda, e no final de junho foram expulsos de casa. "Temos o carro, pronto, mas estou no carro com uma mulher doente." Dormem num parque de estacionamento em Bonnevoie porque não tem parquímetro.

Viktor e Albertina sabem que um dos seus grandes azares é terem ido parar à rua no início de julho, precisamente a altura em que fechou o Wanteraktioun, ou WAK, o maior refúgio do país para pessoas sem teto. Funciona habitualmente de 1 de dezembro a 31 de março para prevenir mortes por frio, mas este ano (tal como em 2020) as autoridades prolongaram o acolhimento até junho por causa da pandemia. O casal já tentou encontrar um abrigo temporário junto das autoridades. Mas nos poucos refúgios que existem não há vagas nem possibilidade de ficarem juntos. E Raach não abandona a mulher doente. Nem por um segundo.

Até 20 de agosto decorre uma petição para que o WAK permaneça aberto todo o ano - e que todos os cidadãos podem assinar aqui. Tem neste momento 300 subscritores, muito longe dos 4.500 necessários para que o assunto seja debatido no Parlamento. O primeiro subscritor é um dos voluntários que trabalha no abrigo de inverno para a Caritas, Carl-Egbert Stever.

Olhar para o outro lado não pode e não deve ser uma opção na nossa sociedade próspera e bem posicionada. Carl-Egbert Stever, voluntário do Wanteraktioun

O seu argumento de Stever é este: "Entre 150 e 180 pessoas encontram aqui um lugar para dormir todos os dias. Um terço deles tem um emprego a tempo inteiro, mas não podem pagar alojamento. Muitos são excluídos do mercado de trabalho por várias razões. Ou perderam os seus empregos. Ou simplesmente perderam todos os laços com a sociedade. Olhar para o outro lado não pode e não deve ser uma opção na nossa sociedade próspera e bem posicionada. Se o Estado fornecer os meios, há muitas organizações sociais e pessoal motivado, bem como um grande número de voluntários dispostos a trabalhar por estas vidas."

Ao Contacto, o governo apresenta novos projetos - e diz claramente que manter o WAK aberto não é solução. Mas há trabalhadores sociais a pedir que, enquanto não houver mais camas, se abram estas, que estão disponíveis. Esta história é então sobre duas visões opostas sobre um abrigo que fechou. E é também sobre Viktor Raach, que encolhe os ombros e nada entende de política: "A única coisa que sei é que se tivesse um teto e um duche já tinha voltado ao trabalho. Se calhar depois até conseguia pagar uma casa. E a minha Albertina ia poder tomar banho todos os dias. Se calhar o abrigo não deva abrir, pronto. Mas se abrisse ia melhorar o coração dela e o meu. Levantávamo-nos um bocadinho. Agora, estamos muito caídos"

Ahmed Hadad trabalhava de dia nas cozinhas dos restaurantes e dormia as noites no WAK. Agora está na rua. Deixou de trabalhar. Foto: RJR

Não há números oficiais de quantos cidadãos estão em situação de sem-abrigo no Luxemburgo. O ministério da Família e da Integração diz que o governo entende a necessidade de saber a dimensão do problema - e promete um recenseamento a partir do outono. A única maneira de entender o fenómeno é olhar para o acolhimento no WAK, o maior albergue de acolhimento do país. Foi construído há dois anos para acolher os que dormem na rua nos períodos mais frios.

Segundo os relatórios do ministério sobre as campanhas anuais deste albergue, no inverno de 2018/19, 771 pessoas dormiram no WAK. No de 2019/20 o número subiu para 1236, mas aqui há que contar com o prolongamento do alojamento por três meses - mercê da pandemia. Os números de 2020/21 só serão divulgados no fim de agosto, mas o Contacto apurou que voltou a haver um crescimento na ordem dos 10%. Ou seja, a população sem-abrigo está a aumentar a grande ritmo no Luxemburgo. Mais de metade são originários de países da União Europeia e mais de 11% têm nacionalidade luxemburguesa.

"O que nós entendemos é que desde que fechou o WAK as consultas duplicaram", diz o médico Guillaume Bastin, que trabalha nos Médicos do Mundo (MdM), uma organização não-governamental que presta cuidados de saúde a pessoas vulneráveis: sem-abrigo, imigrantes sem papéis, pessoas com comportamentos de risco (toxicodependentes e trabalhadores do sexo) ou aqueles que, mesmo inscritos na Segurança Social, não conseguem pagar as contas.

"Um dos grandes problemas do fecho do WAK é que as pessoas que precisam de ser seguidas de perto com questões de saúde, seja porque têm problemas cardíacos graves ou diabetes, veem-se de repente atiradas para a rua. Há os que querem estar na rua, claro, mas a maioria não. E mandá-los embora de um abrigo é de uma desumanidade tremenda", diz o médico. "O que se passa todos os verões, assim que fecha o WAK, não é nada menos do que uma crise de saúde pública. E que é pura e simplesmente ignorada."

Veja-se Ahmed Hadad, 50 anos. É libanês de Tripoli, há 20 anos que se meteu num barco para cruzar o Mediterrâneo, desaguou em Itália e trabalhou em toda a Europa, sem nunca se conseguir legalizar. "No verão de 2020 cheguei ao Luxemburgo e comecei logo a trabalhar sem papeladas na cozinha de um restaurante italiano. O meu ofício é servir às mesas, mas quando estás ilegal tens de viver escondido nos bastidores", conta agora no vão da escada onde vive, no centro da cidade.

Quando no final de novembro veio o segundo confinamento viu-se de um momento para o outro com uma mão à frente e outra atrás. "Felizmente o WAK abriu em dezembro e eu tive um refúgio para me abrigar. Podia tomar banho, podia dormir, não morri de frio, tinha um ar decente. Em abril as esplanadas abriram e eu voltei à cozinha. Mas depois o WAK fechou e, quando expliquei ao patrão, ele disse que não me podia ter mais ali."

Ficou na rua, os dias passados a vaguear pelo centro, ao almoço e ao jantar rumava a Bonnevoie para receber as refeições que o café Courage distribui gratuitamente. "Então um dia escorreguei na rua, caí e parti o ombro. Deixaram-me ficar dois dias num albergue de emergência e depois tornaram a mandar-me para a rua, porque não há vagas para toda a gente." Guillaume Bastin, o médico que tem acompanhado a sua recuperação, é perentório: "voltar às ruas é meio caminho andado para homens como Hadad ficarem com problemas para toda a vida. E isso custará muito mais dinheiro ao estado do que manter o WAK aberto."

David Pereira, diretor de projetos dos Médicos do Mundo. Foto: RJR

David Pereira, diretor de projetos do MdM, diz que o fecho do WAK traz falhas graves ao sistema: "Precisamos de ter acesso a estas pessoas, saber quem são e de onde vêm para poder ajudá-las, para detetar se são vítimas de abuso, para desmantelar eventuais redes de tráfico humano para onde tenham sido recrutadas", diz.

Pereira diz que a cidade do Luxemburgo tem neste momento uma crise de saúde pulmonar e cardíaca na população sem abrigo. "Há várias questões públicas que se colocam e que precisamos de resolver com urgência", diz. "Sem lugares de abrigo, aumenta a insegurança nas ruas e o próprio espaço público deteriora-se. Vidros partidos, fezes humanas, seringas usadas começam a ser uma visão habitual. Se quisermos ser economicistas, sai muito mais barato prevenir estes problemas do que resolvê-los. O WAK pode não ser uma solução ideal, mas tem instalações que não estão a ser usadas e que podiam, por agora, ajudar a resolver estes problemas."

O governo, no entanto, recusa esta ideia e diz que a reabertura do WAK é uma falsa solução. "O cuidado dos sem-abrigo requer não só o fornecimento de alojamento, mas também a consideração das necessidades sociais, psicológicas e médicas das pessoas em causa. O WAK é uma estrutura concebida para fornecer refúgio a pessoas sem abrigo durante períodos de frio extremo. A fim de garantir cuidados abrangentes, preferimos investir na expansão da rede de instalações adaptadas às necessidades dos sem-abrigo. E continuaremos a expandir e a diversificar os seus serviços para os sem abrigo, em cooperação com organizações não governamentais, em vez de abrir o WAK durante o Verão", diz ao Contacto a porta-voz do ministério da Família, da Integração e da Grande Região, Lynn Feith.

Feith recorda todos os serviços que o Grão-Ducado disponibiliza e recorda que houve um sério aumento dos alojamentos disponíveis para os mais vulneráveis nos últimos nove anos. Diz que, no total nacional, os programas do governo permitiram alojar 4.278 pessoas em 2020. O número inclui os três abrigos noturnos da Cruz Vermelha e da Caritas, mais um albergue de emergência em Esch-sur-Alzette e outro na capital. A grande maioria são no entanto casas de acolhimento de longo prazo, que não servem necessariamente a população sem abrigo.

Desde o final de junho tenho todos os dias apelos de pessoas que pedem certificados de doença para dormir nestes abrigos. Mas estamos muito longe de ter vagas para toda a gente. Stéphanie Gardini, assistente social

"Se fizermos bem as contas, não há mais de 50 camas disponíveis para sem-abrigo no Grão-Ducado em todas estas estruturas que podem acolher a população que está na rua", diz Stéphanie Gardini, assistente social dos MdM. "E quando vemos que há em média 140 pessoas a dormir por noite no WAK vemos que a maioria fica condenada a ficar na rua quando este encerra as portas. Desde o final de junho tenho todos os dias apelos de pessoas que pedem certificados de doença para dormir nestes abrigos. Mas estamos muito longe de ter vagas para toda a gente."

O governo tem agora uma série de projetos em mãos e é para aí que aponta as baterias. O ministério liderado por Corinne Cahen está já a planear a criação de um lar de idosos para a população sem abrigo e quer incentivar o projeto-piloto 'Housing First', nos qual é oferecido habitação de longa duração e acompanhamento constante às pessoas que vivem na rua. Lynn Feith avança ainda que planeia uma avaliação externa ao plano de combate desenvolvido entre 2013 e 2020 pelo Executivo. "Essa avaliação permitirá tirar conclusões e formulará recomendações que permitirão ao ministério continuar o seu combate ao fenómeno dos sem-abrigo de forma coerente."

Stéphanie Gardini, a assistente social, não discorda destas medidas, e até as aplaude. "Mas se temos uma estrutura que pode resolver a emergência neste momento temos de utilizá-la. Surpreende-me que, num país com tantos trabalhadores sociais, uma petição que exige a abertura do WAK congregue tão poucas assinaturas - e apelo a que as pessoas a assinem. No terreno todos lutamos contra a vulnerabilidade. E ela existe, e piora no verão. Não podemos fingir que não vemos isso."

Há 250 camas vazias neste momento no Wanteraktioun. Foto: RJR

Apesar de os abrigos de inverno terem nascido há 20 anos no Luxemburgo, foi apenas há dois anos que abriram portas as atuais instalações do WAK em Findel, entre o aeroporto e o bairro de Neudorf. São dois edifícios com capacidade de acolhimento de 250 pessoas. Um tem 214 camas e destina-se à população sem abrigo, o outro tem 36 vagas e é um albergue de emergência - acolheu por exemplo vítimas das cheias de julho que ficaram com as casas inundadas.

Desde a abertura do Wanteraktioun que as instalações são dirigidas em parceria pelas organizações não-governamentais Caritas, Cruz Vermelha e Inter-actions. Os primeiros cuidam dos albergues noturnos, os segundos organizam as atividades e distribuição de comida durante o dia, os terceiros cuidam dos registos, planos de apoio e reinserção social. Desde janeiro deste ano que há uma nova organização criada em parceria pelas três para dirigir especificamente este espaço, chama-se Dräieck.

Cyrielle Chibaeff numa das camaratas do WAK. Foto: RJR

À frente da Dräieck está Cyrielle Chibaeff, que hoje nos mostra as camaratas do edifício onde os sem abrigo são acolhidos. São vários quartos, em média cada um tem 50 camas, distribuídas por beliches quase encostados uns aos outros. "As pessoas chegam aqui e inscrevem-se, depois têm um pequeno armário para guardar os seus haveres. Damos-lhes um kit de higiene, tomam um duche, e todos os dias mudamos a roupa de cama e as toalhas, mesmo que muita gente fique vários dias", explica.

A tensão das ruas às vezes passa para dentro de portas, por isso o WAK tem uma equipa de segurança capaz de dar conta dos desacatos. "Temos uma equipa de catering também, e temos as senhoras da limpeza. Depois há os funcionários das três associações que trabalham aqui durante todo o período frio. Gente que apoia estas pessoas durante a noite e o dia e ajuda a dirigir os casos para o acompanhamento correcto.

O kit de higiene do WAK. Aqui reside uma grande parte da dignidade da população que procura o albergue. Foto: RJR

Hoje também vieram os responsáveis das três associações. Cátia Gomes e Roberta Dragonna são assistentes sociais da Inter-actions e chamam logo a atenção para o seu papel. "Nós registamos as pessoas e tentamos acompanhá-las, sim, mas não somos a polícia. Alguém sem-papéis não vai ser expulso por ter vindo para aqui", diz Gomes. Esse é aliás um dos pontos que provoca mais críticas entre os defensores da abertura do Wanteraktioun durante o ano inteiro: nos restantes refúgios que existem na cidade não há lugar para quem chega em situação ilegal.

Stéphanie Sorvillo dá a cara pela Caritas, responsável pelo abrigo durante a noite. "É preciso não esquecer que esta estrutura foi criada para servir uma missão muito específica: impedir que as pessoas morressem de frio durante as temperaturas negativas. Com a pandemia prolongámos a nossa ação durante três meses", diz ela. "Mas temos de ver que cada caso é diferente. Há pessoas que precisam apenas de um pequeno empurrão e outras que têm dependências graves, há pessoas que trabalham e outras com doenças que as impossibilitam de fazer. Um abrigo não resolve isto, não consegue lutar por si só contra a exclusão."

André Soares, da Cruz Vermelha, aponta ainda assim as pequenas vitórias. "A nossa equipa que trabalha aqui durante o dia não se limita a servir refeições e cafés. Temos vários profissionais e voluntários. Tentamos apontar caminhos às pessoas, informá-las dos direitos e das saídas que têm pela frente. Às vezes organizamos workshops para saberem como podem fazer um currículo, por exemplo."

Stéphanie Sorvillo, da Caritas, Cátia Gomes e Roberta Dragonna, da Inter-Actions, e André Soares, da Cruz Vermelha, junto ao edifício do WAK. Foto: RJR

O trabalho destas organizações é essencial para que a população mais vulnerável possa encontrar caminhos de saída. Ou, simplesmente, dignidade. Estão todos conscientes das dificuldades que há em cuidar de um fenómeno crescente - e todos sabem que não há maior prazer do que ver alguém recuperar, retomar a vida, conseguir levantar-se e ficar direito. Talvez o albergue onde trabalham seja parco para resolver tantos problemas - e de tanta gente. Mas ali está ele, de camas vazias e com chuveiros que ninguém agora utiliza, numa cidade onde as ruas se encheram de gente sem teto.

