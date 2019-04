Reportagem. Melhor aluno da escola de Polícia é lusodescendente

Daniel da Silva Pinto teve a melhor nota da sua classe na Escola de Polícia que frequentou durante um ano, depois de ter passado pelo Exército luxemburguês. Começou por baixo, mas quer subir na hierarquia e fazer carreira na corporação que tem forte tradição familiar.

Daniel da Silva Pinto teve a melhor nota da sua classe na Escola de Polícia que frequentou durante um ano, depois de ter passado pelo Exército luxemburguês. Começou por baixo, mas quer subir na hierarquia e fazer carreira na corporação que tem forte tradição familiar.

Tem 23 anos, nasceu em Ettelbruck e passou uma infância difícil. Mal conheceu o pai que abandonou a família quando tinha apenas três anos. Cresceu com o irmão, a irmã e a mãe, natural de Aveiro, por quem diz nutrir um amor especial.

"É difícil não ter pai na escola, sobretudo quando estamos com os colegas. Passei por momentos muito duros. A minha mãe desempenhou os dois papéis na nossa educação e foi muito importante para mim e para os meus irmãos. Nunca vou esquecer o amor e o carinho que ela sempre nos dedicou e continua a dedicar", diz, visivelmente emocionado.

De Ettelbruck, mudou-se para Schieren, ainda pequeno, e depois foi viver para Diekirch. Cresceu num bairro problemático e viu alguns amigos enveredarem pela delinquência, mas nunca se deixou influenciar. Agora, tem a certeza de que deu o rumo certo à sua vida.

"Hoje, quando vejo a situação em que se encontram alguns dos amigos com quem cresci, fico triste. Mas, por outro lado, estou cada vez mais convicto de que tomei a decisão certa para a minha vida. Gostava de os poder ajudar com o meu exemplo e transmitir-lhes que, quando se quer mesmo, podemos transformar as nossas vidas, mas não é fácil. Cada um é senhor da sua cabeça e responsável pelas escolhas que toma. Uns gostam mais da polícia, outros, não, mas a mim deu-me maior maturidade e uma perspetiva de vida que sempre ambicionei ter. É um sonho que concretizei e isso deixa-me confiante em relação ao meu futuro", confessa.

"Desde pequeno que sempre quis ser polícia a sério"

"Quando era miúdo e brincava na rua com os meus amigos aos polícias e ladrões, fazia sempre de polícia. Já me estava no sangue. Desde pequeno que sempre quis ser polícia a sério. Agora, que completei a formação e passei a integrar a minha unidade, já me sinto, de certa forma, realizado", afirma Daniel com um sorriso.

Foi o melhor aluno da formação na Escola de Polícia que frequentou durante todo o ano de 2018. Sente-se feliz com a distinção, mas diz que trabalhou muito para a conseguir. "Quando surgiu a oportunidade de me inscrever, não hesitei um minuto. Era a grande oportunidade de dar um passo em frente na vida e concretizar o meu sonho. Durante um ano apliquei-me muito e trabalhei ao máximo para conseguir os melhores resultados. Agora, sinto-me recompensado e muito satisfeito, como é óbvio".

Mas a paixão de Daniel Pinto pela polícia sofreu forte influência por parte da família que tem em Portugal. Com um avô militar de carreira no Exército português e um tio e primos que são polícias em Portugal, as influências foram decisivas na sua escolha: "O meu avô foi sargento do Exército português, o meu tio e os meus primos estão na polícia, em Portugal. É normal que tenham exercido um papel importante na minha escolha, mas, independentemente disso, a minha decisão de entrar para a polícia foi sempre muito forte e consistente. Nunca duvidei da minha escolha", enfatiza.

Desportista convicto

Daniel Pinto possui a dupla nacionalidade e, como qualquer português, é um fervoroso adepto de futebol. Simpatiza com o FC Porto e começou a praticar a modalidade desde muito jovem no FC Schieren, clube onde ainda tem licença de jogador e aparece para treinar quando o horário lhe permite.

"Gosto muito de futebol. Jogo desde miúdo no Schieren, mas agora é difícil treinar porque os horários não permitem. Dou uns 'toques' com os amigos, quando posso, e o meu clube em Portugal é o FC Porto. Sempre que posso não perco um jogo", garante.

Além do futebol, Daniel praticou também artes marciais, que refere terem desempenhado um papel importante na sua vida. Frequentou a Academia de Artes Marciais Alex Ryu Jitsu de Diekirch, da qual guarda as melhores recordações.

"Como venho de um lugar que não é muito pacífico, as artes marciais foram muito importantes para mim. Transmitiram-me valores importantes para a vida e ajudaram-me a ter autoconfiança, persistência, autocontrolo e também a olhar para os conflitos de outra forma. Hoje, para mim, a defesa é mais importante do que o ataque e o combate deve ser, sempre, a última alternativa", explica.

Quanto a competições, recorda de forma especial o Campeonato Europeu de Alex Ryu Jitsu que disputou em Portugal, em representação da academia de Diekirch: "Foi uma competição internacional que não vou esquecer. Fui vice-campeão europeu na minha categoria e fiquei muito feliz porque também conseguimos vários títulos para o Luxemburgo, frente a adversários de grande qualidade", recorda.

Integração no UGAO

Acabada a formação na Escola de Polícia, Daniel Pinto foi incorporado na Unidade de Guarda e Apoio Operacional (UGAO), no Comando Geral de Findel, perto do aeroporto.

Entre as funções que desempenha atualmente destacam-se o transporte de detidos e várias missões de proteção e segurança a personalidades, nos ministérios, em audiências dos tribunais, no Palácio grão-ducal e naquele que considera o mais complicado: os repatriamentos. "Há pessoas mais agressivas e outras mais calmas, mas, por vezes, é mesmo complicado. A missão requer um enquadramento humano sensível nas diferentes situações. Por vezes, há conflitos e não é fácil gerir comportamentos que no fundo até são compreensíveis. Mas estamos simplesmente a cumprir ordens...", desabafa.

As primeira semanas de trabalho fazem parte da descoberta do que é ser polícia e das múltiplas funções para as quais têm de estar preparados. Entre o pacífico Luxemburgo e outros países onde ser agente da autoridade tem custado muitas vidas, Daniel estabelece a comparação, mas assegura que as coisas estão a passar-se dentro da normalidade.

"É verdade que ser polícia em alguns países não é nada fácil, sobretudo aqueles que vivem em permanente conflito. O Luxemburgo é, por norma, um país tranquilo, embora ultimamente se registem casos de violência com maior assiduidade. Ainda sou um novato. Estou a descobrir o que é ser polícia na realidade. Entre a teoria e a prática há sempre algumas diferenças, mas faz parte de qualquer profissão. A experiência ganha-se com o tempo e existem muitas situações pelas quais ainda não passei. Com o passar do tempo vou aprendendo a ser polícia e a melhorar o meu desempenho", reforça.

Ambições na carreira

Daniel entrou na corporação pelo escalão mais baixo, o de ’brigadier’, o equivalente a ’guarda’ em Portugal, mas tem ambições de subir a ’inspetor’, o nível de carreira intermédio. Aos 23 anos, diz que a polícia o ajudou a melhorar as condições de vida, mas garante que quer aproveitar a oportunidade de poder chegar mais longe.

"Estou há pouco tempo na polícia, mas tenho ambições e planos concretos para a minha vida. Sinto-me satisfeito com as funções que desempenho e que nesta fase são fundamentais para a minha aprendizagem, mas, no futuro, quando tiver filhos e maior estabilidade familiar, quero abraçar outros desafios para poder chegar mais longe na minha carreira", vinca.

"Gosto de tudo o que é ligado a atividades desportivas e não coloco de parte a possibilidade de voltar a estudar. É importante fazer esforços para continuarmos a evoluir. No fundo, já tenho em mente os objetivos que pretendo alcançar, mas ainda não os quero revelar. O mais importante é preparar-me e direcionar todos os esforços para os atingir", assevera.

Nos tempos livres, em Diekirch, onde continua a viver, Daniel Pinto mantém contacto com os alguns amigos de infância, para quem é "o senhor polícia". Gostava que alguns seguissem o seu exemplo, mas sabe que para a maioria isso não será possível. Entretanto, vai continuando a sua formação como polícia e a preparar-se para concorrer a inspetor e preparar o futuro dentro da corporação que desde pequeno sonhou defender.

