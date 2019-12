Sibila Lind e Paula Telo Alves venceram o prémio imprensa com a história de Claude, um sem-abrigo com trabalho neste que é o 2º país mais rico per capita do mundo.

Reportagem do Contacto ganha Prémio da Amnistia Internacional

Sibila Lind e Paula Telo Alves venceram o prémio imprensa com a história de Claude, um sem-abrigo com trabalho neste que é o 2º país mais rico per capita do mundo.

As jornalista Sibila Lind e Paula Telo Alves receberam esta segunda-feira à noite, o Prémio Amnistia de Imprensa pelo trabalho multimédia 'A vida de Claude' publicada no Contacto.

"O trabalho dos media é denunciar os problemas da sociedade, e a melhor forma de os fazer chegar às pessoas é humanizá-los. Dar-lhes uma história, uma cara e uma voz", declarou Sibila Lind jornalista do Contacto ao receber este prémio (na foto).



A vida de Claude. Com trabalho mas sem casa no país mais rico da Europa Trabalha num armazém mas à noite tem de dormir num albergue para sem-abrigo. Detesta os fins de semana porque não tem para onde ir. Já não vê a filha há mais de dez anos. A história de um sem-abrigo luxemburguês chamado Claude.

E foi essa cara e essa voz que as jornalistas deram a Claude Bintner, o protagonista da reportagem vencedora. O artigo retrata a vida deste luxemburguês, de 59 anos, a quem o vício do álcool destruiu a vida, o fez ser despedido de um banco onde ganhava mais de oito mil euros líquidos por mês, levou mulher e filha a afastarem-se dele, a deixar a vida de luxo e as férias nas Seychelles, para acabar sozinho a dormir na rua. Apenas o álcool continuou seu amigo.

É o seu difícil dia a dia no segundo país mais rico per capita do mundo, onde encontrar casa se torna mais difícil do que conseguir um emprego, que a reportagem tão bem e humanamente relata.

Através das rotinas errantes do luxemburguês Claude a história revela como sobrevivem os sem-abrigo, sobretudo, no Inverno e aqueles que têm sorte e conseguem pernoitar nos dormitórios de emergência na cidade.

Leia ou releia esta excelente reportagem (em caixa) que entre tantas presentes foi premiada pela Amnistia Internacional do Luxemburgo.





