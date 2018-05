Reportagem. A vida incerta dos refugiados

Fogem da guerra, da fome, do frio e da violência. Procuram compreensão e humanidade, mas nunca faltam dificuldades. Viagem pelo que faz o Luxemburgo por quem pede asilo.

Paulo Jorge PEREIRA Fogem da guerra, da fome, do frio e da violência. Procuram compreensão e humanidade, mas nunca faltam dificuldades. Viagem pelo que faz o Luxemburgo por quem pede asilo.

Um tunisino desesperado mostra fotos no seu telemóvel. O ecrã está rachado, mas reconhece-se um idoso com ar abatido que será o seu pai, outrora milionário. A cada imagem tem um jovem diferente ao lado e parece estar num centro para os mais velhos. Casado com uma luxemburguesa, esta terá não só encontrado forma de “ficar com todo o dinheiro” do pai como apresentou queixa na polícia e impede o filho de o visitar. Tem lágrimas nos olhos e não parece haver final feliz à vista. Está na Structure d’Hébèrgement d’Urgence du Kirchberg ou SHUK, onde são instalados cidadãos estrangeiros com repatriação quase certa.

Quem espera e desespera por uma decisão move-se pelo deprimente espaço com expressões desoladas. Fumam-se tristes cigarros e arrastam-se os pés. Há quem tente afogar a frustração nos matraquilhos. Atrás de blocos de cimento estão tendas onde vivem quase 60 homens solteiros e sem filhos, podendo vir de espaços tão diferentes como os países do Magrebe ou a Geórgia. Responsável pela SHUK, Nora Scholtes admite que o espaço feche em 2019, conforme disse Nils Muiznieks, comissário do Conselho da Europa para os Direitos Humanos, quando o visitou em setembro do ano passado e teceu críticas às condições.

A dirigente explica que “todos são livres de circular e sair entre as 8h00 e as 23h00, têm atividades como jogos sociais ou a prática de desportos e são incentivados a ir a exposições”. Mas, se alguns consideram ser bem tratados, outros queixam-se da “falta de privacidade”, de não poderem trabalhar ou do “pouco dinheiro” que lhes é entregue.

“A SHUK é uma solução de improviso em que o maior problema diz respeito ao espaço num hangar de exposições com tendas. Um contexto em que se gera frustração e falta privacidade”, conta Sérgio Ferreira da Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI).

Desde que o espaço abriu, perto de 800 que pediram asilo já por ali passaram. Ângelo Lourenço, português que fez um mestrado na área da assistência social, esteve em 2011 no centro de crise em Bruxelas e trabalha no serviço de enquadramento psicossocial da estrutura, comenta: “Muitos dos que aqui estão não sabem as regras do asilo – querem ficar para estudar ou trabalhar e obter melhores condições do que nos países de origem”.



No hall 6 da Luxexpo, na chamada SHUK, por trás de blocos de cimento há cerca de 60 pessoas que vivem em tendas. Foto: Caroline Martin

Críticas e respostas

No final de março, o Coletivo Refugiados voltou a deixar críticas ao tratamento dado a famílias com menores e à SHUK. Na resposta, Jean Asselborn, ministro dos Negócios Estrangeiros, da Imigração e do Asilo, contestou. O Coletivo considerou que a estrutura de acolhimento de urgência em Kirchberg é “uma realidade discriminatória”, sendo “mais o resultado de um compromisso político muito distante de considerações humanas”.

E referiu que, “mais do que uma alternativa à retenção, a SHUK é uma alternativa ao acolhimento para fingir ser um lugar clássico de receção. Há, portanto, uma discriminação relativa às pessoas que são colocadas num hangar sem intimidade”.

Asselborn considerou que é “uma alternativa ao centro de retenção” destinada “a quem pede proteção internacional e já tem as suas impressões digitais registadas no sistema Eurodac”. É uma estrutura que “visa limitar as novas chegadas de movimentos secundários, simplificando as transferências voluntárias para os países responsáveis”.

Mas o Coletivo indicou que se trata de “pessoas que pedem proteção internacional (DPI) como as outras em matéria de acolhimento. A colocação nesta estrutura é uma medida de restrição de liberdade que, no caso de uma ordem de deportação, deveria servir como controlo reforçado para obter uma taxa de repatriamento mais elevada. O facto de se concentrar num lugar precário todos estes casos de Dublin (com situações muito desiguais) acaba por convencê-los de que não resta outra opção que não seja a fuga antes da transferência forçada”. O ministro lembrou que, nestes casos, “o Luxemburgo não é o Estado onde apresentaram o primeiro pedido de asilo que será o responsável pelo tratamento do seu pedido ou pelo repatriamento”. E enumerou condições que, em sua opinião, negam o caráter precário da estrutura como “o enquadramento psicológico através de quatro agentes só para esse fim” e a divisão das pessoas pelas “18 tendas disponíveis, embora cada tenda tenha capacidade para 12 pessoas”.



Um exemplo de quarto e roupas que vão servir de apoio no centro de acolhimento do Lily Unden, em Limpertsberg. Foto: Lex Kleren

Sobre as críticas do Coletivo de Refugiados, Lourenço diz que, na SHUK, não pretendem “trabalhar contra as ONG, mas com as ONG” e lamenta a “falta de visitas destas” para verificarem in loco as condições da estrutura. Scholtes e Lourenço reconhecem que há tensões, embora falem dos seguranças “mais como garantia de que nenhum estranho ao espaço entra”. Houve melhorias, “foi duplicado o espaço destinado à higiene”, mas o encerramento continua a ser a ideia mais desejada.

“Há estruturas recentes bem equipadas, outras mais antigas e pouco dignas. É preciso trabalhar mais na integração, embora o dado novo seja a taxa de aceitação dos pedidos, próxima dos 65%, mesmo que o processo demore, em média, dois anos”, explica Sérgio Ferreira.

“São necessários apoios como alojamento, alimentação e ajudas sociais, além dos cuidados de saúde, durante a análise do pedido de asilo. Além disso, vivem numa quase total inatividade porque a lei não permite que trabalhem antes de decorridos seis meses e depois os pedidos para trabalhar demoram demasiado. Aumentam as angústias e o trabalho de integração está reduzido, uma vez que a prioridade é evitar fraudes de quem é visto como intruso. Ora, as associações querem que se trabalhe logo na integração com várias iniciativas para uma dinâmica positiva”, diz.

Don Bosco e Lily Unden: o contraste

Christof Muller e Stefana Molnar, da Cruz Vermelha, revelam parte do trabalho da entidade nesta área. “A instituição gere, através do serviço migrantes e refugiados e num acordo com o Office Luxemburgeois de l’Accueil et de l’Intégration (OLAI) e o Ministério da Família e da Integração, 12 centros de acolhimento e dois para menores não acompanhados”, explica Muller. No total, há cerca de mil pessoas instaladas.

Assessora do OLAI, Nathalie Medernach indica que, “no fim do ano passado, as estruturas do OLAI acolhiam 70 nacionalidades diferentes com 30,1% de sírios, 17,7% iraquianos, 12,9% eritreus e 7% de afegãos”. E que é “cada vez mais estreita a colaboração entre ministérios para cuidar melhor dos requerentes de asilo”. Contudo, o relatório anual da Provedoria de Justiça lamenta “o sentimento de incompreensão vivido” por quem é acolhido, bem como “a falta de flexibilidade em relação às crianças”. E dá conta de inúmeras queixas, sobretudo contra o Ministério dos Negócios Estrangeiros, acerca de alojamento e demoras nos processos.



No Don Bosco, um edifício dos anos 60 que o Estado prevê fechar ainda este ano. Foto: Lex Kleren

Entre os vários espaços em causa, dois deles evidenciam-se pelo contraste – lado a lado, perto da Universidade do Luxemburgo, em Limpertsberg, convivem centros com condições diferentes: o Don Bosco, num edifício dos anos 60, está decrépito e não corresponde àquilo de que necessita quem chega; o Lily Unden abriu em 2015 e tem espaços onde é possível viver de forma digna.



Muller e Molnar admitem que o Don Bosco feche em breve. Nathalie Medernach indica que “fecha antes do fim do ano” sem precisar a data. Por questões de privacidade, os jornalistas não podem visitar quartos, nem fotografar quem ali vive e seriam necessárias autorizações escritas dos visados para depoimentos.

As famílias ficam “nos dois pisos em função das necessidades”. Somando os dois centros “há quase 200 pessoas, apoiadas por uma dúzia de técnicos, incluindo psicólogos, enfermeiros e agentes de segurança”. Eritreia, Afeganistão, Irão, Iraque, Albânia, Macedónia e Congo são alguns dos países de quem chegou. “Podem entrar e sair à hora que quiserem, têm atividades de lazer e fazem cursos de integração. Além do alojamento, na cantina servem-se três refeições por dia e existem cuidados médicos. As situações variam, mas os adultos recebem um valor mensal, além de 12,5 euros por criança, ajudas para higiene e para a roupa, neste caso de três em três meses. Temos ainda apoios para grávidas e crianças nas escolas”, conta Stefana.

Muller descreve o circuito pelo qual passa quem chega ao Grão-Ducado: “Entram por Strassen onde passam dois ou três dias até à decisão do Ministério que, em seguida, os envia para Mersch. Caso já tenham um pedido noutro país, são encaminhados para a SHUK e repatriados. Se não for assim, fazem curso de integração acompanhado e são alojados”. Mas há “demasiado tempo de incerteza, claro que acabam por existir tensões e as pessoas precisam de muita paciência e energia para resistir”, reconhece.



Imagem de parte do interior do edifício Don Bosco. Foto: Lex Kleren

Historiando um pouco o processo, Sérgio Ferreira refere: “Houve um afluxo mais importante a partir de 2015, com média de 2.000/2.500 chegadas nos últimos três anos. Nos anos 90, o Luxemburgo já fora confrontado com as chegadas por causa da guerra dos Balcãs”.

Mas elogia a forma como houve reação aos tempos iniciais. “Muita gente descobriu que havia refugiados em 2015 com imagens, durante meses, de filas de pessoas a marcarem os espíritos. Aí houve reação extraordinária das autoridades e, sobretudo, da sociedade civil que se mobilizou para ajudar: o Luxemburgo cumpriu, antes do prazo, os mecanismos de redistribuição relacionados com a Turquia e a Grécia. No primeiro caso, colocava-se a questão sobre como gerir e isso provocou precipitações, muita cautela e não se avançou tão depressa como seria desejável. A crise de gestão da União Europeia sobre migração também não ajudou. A ASTI, a Cáritas, a Cruz Vermelha e outras instituições privadas têm feito trabalho para apoio a todos”.

Nicolas Hirsch, da Fundação Grã-Duquesa Charlotte, uma das instituições que têm prestado ajuda, salienta que “o Luxemburgo é um país de migrantes há 150 anos, mas há sempre melhorias a fazer e é um motivo de orgulho aprender com outros países”. No apoio à mobilização da sociedade civil, “a Fundação entregou 15 milhões de euros para distribuir por projetos como o da aprendizagem de línguas, fulcral para a integração. Muitos estão integrados, motivados e empenhados, até porque já encontraram trabalho. Outros passam por dificuldades e é preciso tempo neste processo de identificação com um novo país”. Pouco antes, numerosos rostos sorridentes foram aplaudidos enquanto recebiam diplomas de aprendizagem de um idioma. E a ninguém faltava esperança.



Quarto do centro de acolhimento Lily Unden. Foto: Lex Kleren

Um projeto digital Computadores reciclados que já ajudaram mil refugiados: este é um dos dados do projeto Digital Inclusion Asbl que começou em dezembro de 2015 a título particular. “A ideia é apoiar quem não tenha acesso ao mundo digital aqui, seja ou não refugiado”, conta Patrick de la Hammette, responsável pelo caso, que teve a ideia ao conhecer refugiados que eram engenheiros e não tinham equipamento informático. Com base em aparelhos doados, “mais de mil já beneficiaram”, muitas vezes com ensino de outros refugiados. Os cursos tiveram “mais sírios e iraquianos, mas também desempregados locais”.