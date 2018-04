Reportagem

Há quem trabalhe e faça os descontos legais, mas na hora do aperto acabe sem proteção na doença. Uma imigrante portuguesa entrou no hospital para ser operada e saiu com uma conta de nove mil euros para pagar. Isto apesar de trabalhar quarenta horas por semana, em horário noturno. Enleada nas malhas da lei da Segurança Social, ficou sem a rede de proteção do Estado Social.

Teresa (nome fictício) acabou o turno da noite na fábrica onde trabalha às 6 da manhã, mas, em vez de regressar a casa, foi direta ao Centro Hospitalar do Luxemburgo para ser operada. “Pedi a uma colega para me levar”, conta a portuguesa, a viver no Grão-Ducado desde 2012. Esta era a terceira operação a um rim a que Teresa se submetia em pouco mais de um ano, e os médicos disseram-lhe que só precisava de um dia de internamento. “Tinham-me dito que era internada na quinta-feira, dia 9 de novembro, e que, na pior das hipóteses, voltava para casa na sexta-feira de manhã”, conta ao Contacto. “Pedi dois dias de ’congé’ [baixa], mas disse que voltava na segunda-feira”. Teresa trabalha numa fábrica de componentes eletrónicos, mas tem contrato com a Adecco, uma empresa de trabalho temporário. “Todas as semanas recebo uma carta com esse contrato”, explica Teresa. Divorciada e com uma filha de 16 anos a seu cargo, estar doente não é uma opção. Quando entrou no hospital, numa quinta-feira, o contrato com a empresa de trabalho temporário terminava na segunda-feira seguinte, dia 13 de novembro. Se tudo corresse bem, estaria de regresso ao trabalho nessa mesma data, quatro dias depois da cirurgia. Apesar da envergadura da operação, Teresa contava apenas com o fim-de-semana para recuperar e poder voltar à fábrica onde trabalha todos os dias, das dez da noite às 6 da manhã. Mas isso não aconteceu. “Transferiram-me para o quarto e comecei a perder muito sangue, nunca soube ao certo porquê”, conta. Em vez de dois dias no hospital, Teresa acabaria por ficar internada três semanas.

As preocupações de Teresa avolumaram-se quando a assistente social do hospital a visitou, durante o internamento. O contrato de trabalho temporário tinha terminado e Teresa “não tinha direito nem a ’maladie’ [pagamento de baixa por doença], nem a comparticipação de tratamentos”, informou a assistente social. Teresa ficou em pânico. A assistente social propôs-lhe então fazer um seguro social voluntário (“assurance volontaire”), o que Teresa viria a fazer logo que teve alta e saiu do hospital. Nesta modalidade, o utente paga cerca de 111 euros por mês para poder beneficiar de proteção na doença. O problema é que o seguro voluntário tem um período de carência de três meses, a contar da data da inscrição – ou seja, não cobre o período de internamento. No mês passado, Teresa começou a receber as faturas do hospital e ficou horrorizada. Só o quarto, sem luxos nem extras, custa 543 euros por dia – “mais caro do que um hotel”, queixa-se Teresa. Tudo somado, tem uma conta de 9.200 euros para pagar, e o valor não é comparticipado pela Segurança Social. E sem contar com a operação, que, essa sim, estava coberta pelo sistema de saúde. “Como é que eu vou pagar isto, sozinha, com uma filha e uma renda para pagar?”, questiona Teresa.

Uma longa doença

Os problemas de saúde de Teresa começaram em setembro de 2016. Nessa altura, já trabalhava na fábrica há um ano e oito meses, e tinha até contrato com a empresa. Embora os contratos fossem a prazo, iam sendo renovados – até Teresa ficar doente. “Acordei um dia e não conseguia andar. As dores eram piores que ter um filho. O médico mandou-me ao urologista. Disseram-me que tinha uma pedra do tamanho do rim: não era uma pedra, era uma montanha”, conta Teresa ao Contacto.

Foi operada pela primeira vez em outubro de 2016, mas os problemas de saúde não acabaram aí. Essa seria a primeira de cinco operações: três intervenções ao rim e duas para mudar o catéter com que passou a viver, todas com anestesia geral. Por causa das cirurgias e de várias infeções, Teresa esteve nove meses sem poder trabalhar. Tinha baixa médica até 3 de junho do ano passado, mas a 23 de maio foi chamada a um controlo médico. “Ele olhou para mim, não me viu nem auscultou e disse-me: ’A partir de amanhã pode ir à procura de trabalho’. Eu nem conseguia raciocinar com as dores”, recorda Teresa.

Apesar de ainda não estar recuperada, decidiu ir à fábrica pedir trabalho. “Disseram-me que podia voltar: ’Não te podemos contratar, mas podes ir à Adecco e podes vir quando quiseres’”, conta. No dia seguinte, a 6 de junho de 2017, estava de volta à fábrica, agora como contratada externa. Desde essa data, os contratos sucedem-se sem intervalo, de semana a semana: oito horas por dia, cinco dias por semana, sempre em horário noturno. Quando entrou no hospital para ser operada pela quinta vez, Teresa já trabalhava na fábrica há mais de cinco meses, através da empresa de trabalho temporário, e estava longe de imaginar que ficaria nesta situação. "À partida já sabia que não ia ter ’maladie’ [baixa por doença], porque o contrato é à semana. O que eu não sabia é que não ia ter comparticipação nos tratamentos médicos", conta.



Má sorte ser precária

“É pouca sorte”, diz Carlos Pereira, responsável sindical na OGB-L. O sindicalista, que é também vice-presidente da Caixa Nacional de Saúde (CNS), conhece bem a legislação da Segurança Social, e garante que a recusa de comparticipação dos tratamentos médicos no caso de Teresa “é legal”. O problema está no artigo 14°, n° 3, do Código da Segurança Social, e no facto de os contratos serem temporários. Terminado o “contrato de missão”, como são conhecidos os contratos de trabalho na gíria das empresas de ’interim’, acaba também a inscrição na Segurança Social. E aí, para continuar a beneficiar de assistência na doença, o trabalhador precisa de ter feito descontos “durante um período contínuo de seis meses, precedendo imediatamente o fim da inscrição”. Segundo o mesmo artigo, nesses seis meses também não pode haver interrupções de trabalho de mais de oito dias. Na altura em que foi operada pela última vez, Teresa estava a trabalhar há cinco meses e seis dias, praticamente sem interrupção – tirando dois dias por causa do encerramento sazonal da fábrica, a 14 e 15 de agosto. O problema é que a lei exige seis meses completos.

“A ideia na origem deste artigo foi evitar o chamado ’turismo social’”, explica Carlos Pereira. “Foi para evitar que uma pessoa trabalhasse três dias e depois ficasse doente durante 52 semanas [o máximo permitido]”. Mas a rede fina da lei prejudica quem tem necessidades reais de proteção na doença. “Ela teve pouca sorte de cair no buraco”, assegura o sindicalista. “Isto não acontece muitas vezes: esta mulher teve mesmo pouca sorte, passou através da rede”. O problema não é exclusivo dos contratos de trabalho temporários. “As pessoas com um CDD [contrato com duração determinada] de três meses também podem ter este problema”, explica. Apesar de representar uma injustiça social, Carlos Pereira acha difícil que a lei venha a ser mudada, acautelando simultaneamente o risco das baixas fraudulentas. “O problema é: como é que se faz de outra maneira? Não sei responder”.

“Uma vida decente”

Quem também não sabe como responder é Teresa. Na sexta-feira, teve mais um encontro com a assistente social, mas continua sem solução. “Disse-lhe que o máximo que eu poderia pagar seria cem euros por mês, e ela disse-me que eles nunca iriam aceitar uma prestação tão baixa”, conta Teresa. A portuguesa regressou ao trabalho no dia 11 de dezembro, dez dias depois de ter tido alta no hospital, mas o que ganha mal chega para viver, mesmo sem a conta do hospital. No último mês, Teresa recebeu cerca de 1.900 euros líquidos. Paga 850 de renda, por um apartamento com um quarto numa pequena aldeia no Luxemburgo, e mais 470 de prestação do carro, de que necessita para ir trabalhar em horário noturno. Contas feitas, sobram-lhe cerca de 400 euros para as despesas com alimentação para ela e para a filha.

Os rendimentos de Teresa não chegam sequer para ter aquilo a que o Statec chama “uma vida decente”. Em 2016, o gabinete de estatísticas luxemburguês calculou o orçamento necessário para ter uma vida digna no Luxemburgo. Nas contas entram o alojamento, a alimentação, os transportes, roupas, calçado, higiene pessoal e despesas de saúde. “É um valor absolutamente básico”, critica Carlos Pereira, apontando que o cabaz de compras do Statec recorreu aos produtos mais baratos “do Aldi” e é irrealista.

Segundo o estudo, um homem a viver sozinho precisa de 1.923 euros por mês para ter “uma vida decente”. Já no caso de uma mulher com uma filha de 14 anos, são precisos no mínimo 2.623 euros mensais. Teresa tem uma filha de 16 anos a seu cargo e vive com menos de dois mil euros por mês. Mesmo depois de somado o abono de família – cerca de 300 euros –, ainda fica longe do valor que o Statec considera necessário para ter “uma vida decente”. “Às vezes digo à minha filha: temos uma vida de merda”, conta Teresa, que não tem férias há três anos e vive com tudo contado. “Mas ela diz-me: ’Ó mãe, não digas isso. Não me faltas com nada’”.

No dia em que se encontrou com o Contacto, Teresa estava com gripe há quase uma semana, mas pedir baixa estava fora de questão. “Só não trabalhei dois dias, mas pedi férias, porque tenho medo de pedir baixa. Se ficar doente, posso ficar sem trabalho”, explica. Sem dinheiro nem apoio da Segurança Social, Teresa não sabe como vai pagar as faturas do hospital. Segundo Carlos Pereira, a solução pode passar por pedir o perdão da dívida ao ministro da Segurança Social. Mas ainda que venha a ser concedido, o “buraco” na rede do Estado Social vai continuar a existir e a deixar muitos sem cuidados de saúde.