O reforço do ensino de português é uma certeza

Madalena QUEIRÓS

A hipótese de se criar uma secção portuguesa nestas escolas europeias está em discussão. “Existe uma comunidade portuguesa muito presente no Luxemburgo e estamos a pensar criar uma secção linguística portuguesa”, avança Michel Hiebel, dirigente SOIE do Ministério da Educação do Luxemburgo. Mas há dois problemas por resolver.

A necessidade de encontrar uma equipa pedagógica para lecionar todas as disciplinas em português. E também espaços suplementares para albergar estas novas aulas de português. A criação desta estrutura implica um acréscimo de 25% no espaço disponível no edifício, o que é muito difícil de conseguir.



Mas esta não é uma prioridade para o ministro da Educação. Confrontado com esta possibilidade, Claude Meisch afirma que “para já não vamos nessa direção”. “O que podemos fazer é oferecer o português como segunda língua, no nosso sistema, o que já muito bem aceite por alunos em Differdange, Esch e nas outras escolas europeias”, sublinha.

“Sabemos bem que o português é uma língua mundial falada em muitos continentes e em muitos países e é importante disponibilizar o ensino do português a um maior número de jovens”, sublinha. Mas a hipótese não passa por “abrir secções linguísticas em português”. “Porque o que é preciso é oferecer uma secção numa língua que tenha uma perspetiva de futuro, quer para continuar os seus estudos, quer para entrar no mercado de trabalho”, conclui o ministro da Educação.

