Mais de 108 mil alunos regressam às salas de aula

No novo ano letivo que arranca oficialmente esta quarta-feira no Luxemburgo são esperados mais de 108.000 alunos nas salas de aula.

Só no ensino fundamental, público e privado, são mais de 59.000 as crianças que regressam às aulas esta quarta-feira. Já as turmas do secundário deverão acolher cerca de 49.000 a partir de quinta-feira.

Comparando com o ano passado, há mais 801 alunos no pré-escolar e na escola primária (ensino fundamental) e mais 583 alunos nos liceus.

O Instituto Nacional de Línguas prevê acolher mais de 37 mil alunos, enquanto a formação para adultos deverá ser frequentada por 17.500 pessoas. Entre crianças, jovens e adultos, o número de alunos para este ano letivo ascende a mais de 163 mil.

À semelhança do ano letivo anterior, as medidas covid-19 vão continuar a fazer parte da vida diária das escolas, mas desta vez serão menos rígidas. Em entrevista ao Contacto, Claude Meisch admite que haverá "um aumento relativo de casos positivos entre a população escolar" no regresso às aulas.



