Um em cada 2 adolescentes a partir dos 12 anos também já está recebeu a vacinação contra a covid, anunciou hoje Claude Meisch.

Rentrée escolar

Luxemburgo. 87% dos professores estão vacinados, diz ministro

Um em cada 2 adolescentes a partir dos 12 anos também já está recebeu a vacinação contra a covid, anunciou hoje Claude Meisch.

Já falta pouco para o início do ano letivo no Luxemburgo e os alunos irão regressar às aulas com o país dominado pelas infeções da variante delta e em risco da chegada de uma quarta vaga.

Para acalmar possíveis receios dos pais o Ministro da Educação anunciou esta manhã que "87% dos professores do país" já receberam as duas doses da vacina contra a covid, pelo que estão imunizados.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"Também um em cada dois adolescentes com mais de 12 anos" já fez questão de receber as injeções vacinais que os protegem melhor da doença da pandemia.

Os números foram avançados por Claude Meisch numa publicação na sua conta do Twitter agradecendo aos docentes e aos jovens a adesão à vacinação.

"A cada dia, mais alunos, pais, irmãos, professores e educadores são vacinados. Um compromisso coletivo" para uma escola segura, escreve o ministro da Educação.

"Metade dos alunos deverá estar vacinada em setembro" "Estaremos prontos no caso de ser necessário reagir a uma quarta vaga, ou a uma nova variante", garante Claude Meisch, ministro da Educação em entrevista ao Contacto.

As regras de funcionamento escolar em situação de pandemia ainda não foram anunciado pelo governante, que se encontra em reuniões com todos os atores da educação, mas o modelo para a rentrée escolar deverá ser aprovado na próxima quarta-feira, dia 1 de setembro, escreve a RTL.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.