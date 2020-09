Rentrée escolar. Liceus podem escolher ter aulas em alternância

O ministro da Educação disse que o número de alunos por turma pode atingir os 29 no ensino secundário, daí os liceus "estarem autorizados a organizar aulas em alternância".

Susy MARTINS

"O funcionamento das escolas enfrentou nos últimos meses vários desafios devido à crise sanitária, quer a nível da organização, como também a nível educativo". As palavras foram proferidas pelo ministro da Educação, Claude Meisch, esta segunda-feira, em frente aos deputados da Comissão da Educação Nacional.

A uma semana da rentrée escolar, os parlamentares questionaram o ministro sobre as medidas que foram anunciadas na sexta-feira passada e o que levou o ministro a tomar tais decisões. Claude Meisch frisou que as medidas foram tomadas com base em estudos realizados no meio escolar e que concluíram que 11% das infeções pelo novo coronavírus ocorreram nos estabelecimentos escolares.

O ministro da Educação disse o número de alunos por turma pode atingir os 29 no ensino secundário, daí os liceus "estarem autorizados a organizar aulas em alternância". Ou seja uma semana os alunos deverão estar presentes na sala de aula, e na semana seguinte poderão ter aulas à distância a partir de casa.

Licença por motivos familiares possível em caso de quarentena Durante os quatro meses do confinamento, os pais puderam cuidar dos filhos através do sistema excecional. Com o regresso às aulas, o modelo criado para o período de confinamento já não se aplica mas há exceções para os casos de quarentena.

O mesmo vale para os alunos que se encontram em quarentena. Claude Meisch sublinha no entanto que isto só é válido nos liceus e se as direções daquelas escolas o desejarem, já que no ensino fundamental o número de alunos por turma é mais reduzido.

Para os deputados da oposição muitas questões continuam em aberto e faltam pormenores relativamente a medidas tomadas pelo Governo, nomeadamente as aulas de educação física e de natação, a proteção das pessoas vulneráveis ou ainda o uso de mascares no interior dos estabelecimentos escolares ou estruturas de acolhimento. Interrogações às quais o ministro respondeu que para além das linhas diretrizes já apresentadas, muitos pormenores deverão ser clarificados nos próximos dias.



