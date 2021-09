Arranque oficial do novo ano escolar teve dois convidados especiais em Kehlen.

Luxemburgo 12

Rentrée escolar

Fotos. Bettel e Meisch no primeiro dia de aulas em Kehlen

Catarina OSÓRIO Arranque oficial do novo ano escolar teve dois convidados especiais em Kehlen.

O novo ano escolar no Grão-Ducado arrancou oficialmente a 15 de setembro, onde mais de 108.000 alunos começaram a regressar às salas de aula. O ensino fundamental retomou na quarta-feira. E em Kehlen, o regresso teve dois convidados especiais: o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro da Educação, Claude Meisch. Os dois visitaram a escola fundamental de Kehlen.

Sem máscara no interior das salas de aula, os dois políticos falaram com as crianças e responderam às perguntas e dúvidas dos mais pequenos. Veja as fotos:

12 Foto: Luc Deflorenne

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne

Só no ensino fundamental, público e privado, foram mais de 59.000 as crianças que regressaram às aulas esta quarta-feira. Já as turmas do secundário deverão acolher cerca de 49.000 a partir desta quinta-feira. Comparando com o ano passado, há mais 801 alunos no pré-escolar e na escola primária (ensino fundamental) e mais 583 alunos nos liceus.

Dicas para um bom regressso às aulas Os conselhos de uma professora e de uma psicóloga para garantir um bom regresso à escola.

À semelhança do ano letivo anterior, as medidas covid-19 vão continuar a fazer parte da vida diária das escolas, mas desta vez serão menos rígidas. Em entrevista ao Contacto, Claude Meisch admitiu que haverá "um aumento relativo de casos positivos entre a população escolar" no regresso às aulas.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.