Saiba o que muda e o que se mantém.

Segurança pública

Renovada autorização de videovigilância na capital

Pascal MITTELBERGER Saiba o que muda e o que se mantém.

Na sexta-feira, o Ministério da Segurança Interna deu a conhecer as autorizações para a manutenção da videovigilância em algumas zonas da Cidade do Luxemburgo.

Esta é uma etapa obrigatória porque "como previsto [na lei de 19 de julho de 2021], a manutenção da videovigilância nas áreas existentes deve ser sujeita a autorização ministerial num período máximo de doze meses após a entrada em vigor da referida lei".

O que se mantém

Em quatro zonas, a videovigilância continuará a funcionar como nos últimos 12 meses. É o caso de Limpertsberg-Glacis, do bairro da Gare, do entorno do Stade du Luxembourg e da área pedonal sob a ponte Adolphe.

Para a área do estádio nacional, "a videovigilância só será ativada durante eventos desportivos de grande escala ou jogos de alto risco. As autorizações são concedidas por um período máximo de 3 anos e são válidas a partir da assinatura do decreto ministerial", precisa o ministério.

Cidade do Luxemburgo vai ter novas zonas de videovigilância Atualmente, está a ser feita uma avaliação sobre as áreas da capital que precisam de mais câmaras de vigilância.

O que muda

Para duas outras áreas, as autorizações não se mantêm. É o caso da praça Hamilius e do centro de conferências de Kirchberg e seus arredores.

Explicações do ministério: "Dada a particularidade destas zonas e na sequência da análise da polícia bem como dos pareceres [do Procurador do Estado, do Conselho Comunal e da Comissão Consultiva], foram reclassificadas como uma nova zona. No que diz respeito à zona Hamilius, a configuração e disposição da área mudaram significativamente como resultado de grandes mudanças urbanas nesta área. É portanto necessário reconsiderar a delimitação da zona com vista a uma possível extensão para além dos limites atuais, respetivamente a adaptação das localizações das câmaras."

O plano de videovigilância nestas duas áreas será, portanto, revisto e corrigido. "Os procedimentos relativos aos novos pedidos de autorizações ministeriais para estas duas zonas já foram lançados pela polícia grã-ducal e serão tratados com prioridade", concluiu o ministério.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.